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Роспотребнадзор проверил, насколько безопасны для туляков вышки сотовой связи

Роспотребнадзор проверил, насколько безопасны для туляков вышки сотовой связи

Всего в Тульской области размещено 2000 антенн. Роспотребнадзор рассказал о проверках.

Согласно учетным данным, на территории Тульской области в настоящий момент эксплуатируются около 2000 антенн базовых станций различных операторов сотовой связи.

Обычно антенны устанавливаются на уже существующих постройках: общественных, производственных и жилых зданиях, дымовых трубах предприятий, а также на специально сооруженных мачтах, опорах, вышках. Разрешение на установку антенны в жилой зоне,внутри жилых, общественных, производственных помещений и рабочих местах может быть получено только при условии соблюдения допустимых уровней электро-магнитных полей.

Возможность вредного воздействия ЭМП учитывается при проектировании объектов связи и проведении экспертизы принимаемых проектных решений при размещении ПРТО.

Кто проверяет уровень излучения базовых станций? В первую очередь, сами мобильные операторы проводят измерения и оценку. Лабораторно-инструментальные исследования выполняются с привлечением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» и иных организаций, аккредитованных для таких видов исследований.

По данным регионального Роспотребнадзора, с начала 2018 года в рамках надзорных мероприятий было выполнено более 5000 замеров уровней электро-магнитного поля. По результатам замеров уровни санитарным нормам соответствовали.

В ходе плановых проверок и административных расследований в отношении операторов сотовой связи Роспотребнадзор составил семь протоколов об административных правонарушениях.

 

Безопасность систем сотовой связи при их размещении и эксплуатации регламентируется государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190−03 и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383−03.

сегодня, в 16:40 +1
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