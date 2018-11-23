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Внимание! Концерт Мота пройдет на другой тульской площадке

Внимание! Концерт Мота пройдет на другой тульской площадке

Выступление артиста переносится с манежа стадиона «Арсенал» в ДК «Туламашзавода» (ул. Демидовская, 52).

Напомним, концерт популярного исполнителя из Black Star состоится 27 ноября. Начало в 19.00.

Все билеты, купленные до 22 ноября, в том числе и на Myslo.ru/kassa, действительны — достаточно просто предъявить их организаторам на входе.

Посетителей, купивших билеты на сидячие места, разместят в первых рядах балкона. Те же, кто приобрел билеты на танцпол, останутся в том же секторе в новом зале ДК.

Забронировать и купить билет на концерт Мота можно в нашем сервисе Myslo-касса. Перед концертом необходимо распечатать купленные в нашем сервисе билеты и в таком виде предъявить на входе.

Дополнительная информация по тел. 8(499) 700-10-00.

 

 

Мот - рэп-исполнитель, участник проекта Black Star Mafia.  Автор песен «Сопрано» (feat. Ани Лорак), «Капкан», «Абсолютно всё» (feat. Бьянка), «День и ночь», «Кислород» (ВИА Гра), обладатель всевозможных престижных музыкальных премий.  В своём творчестве он искусным образом совместил элементы хип-хопа, соула, и танцевальной музыки, получив на выходе фирменный ни на кого не похожий звук, который и стал его визитной карточкой.

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 11:22 0
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ДК Туламашзавода

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