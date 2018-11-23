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БК «Тамбов» обыграл БК «Арсенал»: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

БК «Тамбов» обыграл БК «Арсенал»: фоторепортаж

Встреча завершилась со счетом 62:76.

22 ноября в Туле в СК «Новое поколение» состоялся первый матч шестого тура Суперлиги-2. Баскетбольный «Арсенал» сыграл с «Тамбовом». К сожалению, наша команда уступила со счетом 62:76.

Самым результативным в составе оружейников стали Павел Крыков и Александр Голяхов, набравшие по 10 очков.

Ответная игра состоится сегодня, 23 ноября, в 19.00 в СК «Новое поколение».

 

«Арсенал» (Тула) — «Тамбов» — 62:76 (14:10, 15:25, 15:18, 18:23)

«Арсенал»: Оленев, Крыков (10), Казюлин (5), Рытенко (3), Голяхов (10) — старт, Бурков (9), Дзандзава (6), Радивоевич (6), Попов (8), Винокуров (2), Борзилов, Синкевич (3).

«Тамбов»: Соколов (13), Гафаров (2), Гладышев (19), Ворончихин (9), Гаврилов (3) — старт, Эксанов, Сизов (8), Мелихов, Кузнецов (10), Семченко (12), Подосинников.

Фолы — 29:22.

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БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 60
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 61
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БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 63
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 64
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 65
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 66
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 67
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 68
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 69
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БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 71
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 72
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 73
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 74
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 75
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 76
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 77
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 78
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 79
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БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 81
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 82
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 83
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 84
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:54 +1
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