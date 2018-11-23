БК «Тамбов» обыграл БК «Арсенал»: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

22 ноября в Туле в СК «Новое поколение» состоялся первый матч шестого тура Суперлиги-2. Баскетбольный «Арсенал» сыграл с «Тамбовом». К сожалению, наша команда уступила со счетом 62:76.

Самым результативным в составе оружейников стали Павел Крыков и Александр Голяхов, набравшие по 10 очков.

Ответная игра состоится сегодня, 23 ноября, в 19.00 в СК «Новое поколение».

«Арсенал» (Тула) — «Тамбов» — 62:76 (14:10, 15:25, 15:18, 18:23)

«Арсенал»: Оленев, Крыков (10), Казюлин (5), Рытенко (3), Голяхов (10) — старт, Бурков (9), Дзандзава (6), Радивоевич (6), Попов (8), Винокуров (2), Борзилов, Синкевич (3).

«Тамбов»: Соколов (13), Гафаров (2), Гладышев (19), Ворончихин (9), Гаврилов (3) — старт, Эксанов, Сизов (8), Мелихов, Кузнецов (10), Семченко (12), Подосинников.

Фолы — 29:22.