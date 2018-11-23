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Под Тулой в тройном ДТП погиб водитель грузовика
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Тулой в тройном ДТП погиб водитель грузовика

Два пассажира ГАЗа получили травмы и были госпитализированы.

Авария на 179-м километре автодороги М-2 «Крым» в бывшем Ленинском районе Тульской области произошла 22 ноября в 3.20.
 
По предварительной информации, 46-летний водитель «Вольво» с полуприцепом столкнулся со встречным автомобилем МАН, которым управлял тоже 46-летний мужчина. После столкновения «Вольво» врезался во встречный грузовик ГАЗ-33022, которым управлял 25-летний молодой человек.
 
В результате ДТП пассажиры грузовика, молодые люди 28 и 25 лет, с различными травмами были госпитализированы. Водитель ГАЗа скончался на месте происшествия, сообщили в Госавтоинспекции.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:20 0
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