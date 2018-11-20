Курс по керамике «Посуда»

Сегодня нас окружают штампованые вещи. Качественные и обезличенные. Ещё сто лет назад каждый дом был наполнен вещами, сделанными вручную. У каждого предмета был свой характер и все в месте они создавали неповторимую атмосферу жилища, наполняли дом теплом и уютом.



В семейном клубе «ВРадость детям и родителям» открывается курс керамики «Посуда». Участники научатся лепить из комка, из жгутов, распишут изделия специальными красками. Вся посуда пройдёт двойной обжиг и будет заглазурована.

Курс рассчитан на четыре урока. Занятия проводятся по вторникам. Курс ведёт Александра Гунькова.

Требуется предварительная запись по тел.: 8 (930) 894-08-24