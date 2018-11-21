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Тульские тайбоксеры приняли участие в первенстве Орловской области

Тульские тайбоксеры приняли участие в первенстве Орловской области

Наши спортсмены завоевали 12 медалей.

С 17 по 18 ноября в Орле прошли Открытый чемпионат и первенство области по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие 200 человек.

Тульскую область представили 12 спортсменов. По итогам турниров наши тайбоксеры завоевали семь золотых медалей, четыре серебряных и одну бронзовые медали.

Все спортсмены представляют Тульскую областную федерацию тайского бокса и спортивную школу «Восток» и тренируются под руководством Абдула Малаалиева.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:31 +4
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