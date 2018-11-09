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В тульском Выставочном зале откроется персональная выставка Никаса Сафронова

В тульском Выставочном зале откроется персональная выставка Никаса Сафронова

Туляки смогут увидеть более 100 живописных и графических работ знаменитого художника.

С 15 ноября в городском Выставочном зале начнёт работу персональная выставка заслуженного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова «Тайна света» Избранное».

Никаса Сафронова можно назвать одним из самых известных российских живописцев нашего времени. Он входит в десятку лучших современных художников мира, а его работы находятся в частных коллекциях и музеях разных стран.

Выставка познакомит зрителей с различными периодами творчества маэстро. В экспозиции будет представлено более 100 живописных и графических работ, созданных в последние 20 лет. Это пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле «Dreаm Vision». Выставка продлится до 13 января.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +3
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