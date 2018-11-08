Туляков приглашают на творческую встречу с Сергеем Сельяновым

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Самый успешный российский кинопродюсер новейшего времени расскажет о современном кино и ответит на вопросы зрителей.

Сергей Сельянов — российский продюсер, кинорежиссер и сценарист. Руководитель кинокомпании «СТВ», соучредитель студии анимационного кино «Мельница». Лауреат и обладатель множества премий и наград. На его продюсерском счету такие известные фильмы и мультфильмы как: «Салют-7», «Брат», «Аритмия», «Кукушка», «Кококо», «Монгол», «Призрак», мультфильмы о богатырях, Иване Царевиче и Сером Волке и многие другие.

На встрече Сергей Сельянов представит уникальные материалы новых высокобюджетных кинопроектов будущего года. Гости вечера смогут эксклюзивно увидеть масштабные кадры из фильмов «Тайна печати дракона» (ВИЙ 2), в котором играют звезды мирового кино Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан, «Вратарь галактики» и «Конек-Горбунок». И, конечно же, Сергей Сельянов расскажет о современном российском кино и ответит на вопросы зрителей.