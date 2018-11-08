новости
новости
Регистрация
Тулячке удалили матку после неудачного аборта: гинеколог пошел под суд

Тулячке удалили матку после неудачного аборта: гинеколог пошел под суд

Происшествие случилось в одном из медцентров Тулы.

54-летнему врачу акушеру-гинекологу одного из частных медицинских центров Тулы суд вынес приговор по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). 

Следствием и судом установлено, что днем 27 июня 2018 года гинеколог проводил операцию по искусственному прерыванию беременности своей 26-летней пациентке. Во время операции был допущен дефект — разрыв стенки матки. После этого матку женщине пришлось удалить. Согласно выводам экспертов, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, а также лишение права заниматься профессиональной деятельностью сроком на один год.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:00 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
абортоперацияуголовное деловрач повредил матку

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области в реке выловили машину с телами мужчины и женщины, пропавших 9 лет назад
В Тульской области в реке выловили машину с телами мужчины и женщины, пропавших 9 лет назад
Туляков приглашают на творческую встречу с Сергеем Сельяновым
Туляков приглашают на творческую встречу с Сергеем Сельяновым
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.