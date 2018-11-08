Тулячке удалили матку после неудачного аборта: гинеколог пошел под суд

54-летнему врачу акушеру-гинекологу одного из частных медицинских центров Тулы суд вынес приговор по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что днем 27 июня 2018 года гинеколог проводил операцию по искусственному прерыванию беременности своей 26-летней пациентке. Во время операции был допущен дефект — разрыв стенки матки. После этого матку женщине пришлось удалить. Согласно выводам экспертов, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, а также лишение права заниматься профессиональной деятельностью сроком на один год.