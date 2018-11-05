«Ночь искусств» в Тульской области посетили более 23 тысяч человек

Фото Александра Каналина.

4 ноября в Тульской области все учреждения культуры до позднего вечера предлагали своим посетителям авторские программы и мастер-классы. Различные мероприятия вечером посетили более 23 000 жителей региона.

Заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина:

Марина Левина – С каждым годом в Тульской области увеличивается количество участников акции «Ночь искусств». Интерактивные программы, которые сочетают современные мультимедийные технологии и историю, объединили совершенно разных людей. Особое внимание было уделено юным жителям региона — на различных мастер-классах дети смогли прикоснуться к миру народного творчества. Всё большее количество участников «Ночи искусств» говорит о том, что на сегодняшний день учреждения культуры создают интересный, актуальный продукт и поддерживают живой интерес к культуре страны.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:

Татьяна Рыбкина – При подготовке акций и мероприятий мы учитываем мнения жителей региона. С каждым годом всё больше предложений поступает в учреждения культуры, на электронную почту министерства и портал Тульской области. Так, в этом году к акции присоединились и театральные объединения. Впервые театр кукол устроил своим гостям экскурсию по закулисью и показал всем желающим, как создают главных героев спектаклей — кукол. Фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре» прошел в атриуме кремля, причем мы акцентировали внимание именно на истории различных народов и интерактивных экскурсиях. В следующих акциях мы планируем устроить экскурсии для всех желающих в реставрационные художественного музея и библиотечных фондов.

На этнодворе в музее «Тульского резного наличника» подвели итоги регионального фотоконкурса конкурса «Седой истории звено». Участники из десяти муниципальных образований Тульской области прислали около сотни фотографий деревянных домов и всевозможных наличников — образцов деревянного зодчества конца XIX — начала XX вв. Экспертная комиссия выбрала шесть лучших работ из Тулы, Венева, Новомосковска и села Теплое. Фотографии победителей конкурса стали частью виртуальной экскурсии «Тула деревянная».

В соседнем зале гостей встречал выставочный культурно-образовательный проект «Полотно-Покров-Платок». В экспозицию вошли более 150 различных платков, шалей и палантинов из музеев Богородицка, Ясногорска, Узловой, Волово, Крапивны, Ясной Поляны, Белева и частных коллекций.

Центральную часть экспозиции занял свадебный наряд второй половины XIX века из Белевского уезда. Вместо фаты крестьянки украшали голову махреной. Обязательной частью свадебного головного убора были ниспадающие ленты, цветы (живые или бумажные) и перья. Именно по ним определяли материальный статус семьи невесты. Богатые барышни покупали на ярмарках павлиньи перья, другие же использовали перья птиц менее экзотических — селезней и индюков.

Кстати, создание костюма жениха полностью ложилось на хрупкие плечи невесты – это был ее вклад в будущее семьи.

Именно так во второй половине XIX века в Белевском уезде выглядели свадебные наряды.

Одним из главных предметов гордости представительниц прекрасного пола в те времена являлась густая коса. Правда, после замужества косу прятали под платок, оборачивая вокруг головы. О силе и густоте волос могли судить лишь по объему, который при этом создавался. К сожалению, густой косой до пояса могли похвастаться далеко не все, поэтому красавицы шли на всевозможные ухищрения: от накладных кос из шерсти, льна или даже шелка до венца из бересты или специального валика.

В это же время на этнодворе кузнецы соревновались в мастерстве, создавая на глазах зрителей настоящие шедевры из металла.

После все желающие смогли вместе с мастерами выковать на счастье подкову.

Александр, Дарья, Анастасия, Тимофей и Кирилл Ездовы.

– Мы уже побывали в Музее оружия и кремле, решили прийти на этнодвор, попробовать себя в роли кузнецов. Муж с сыновьями на мастер-классе куют подкову, я уверена, что на удачу! Вообще получилось очень интересно: на выставках и мастер-классах объединяются история и современные мультимедийные технологии. Получается более полная картина. Очень познавательно, — рассказала Дарья.

В ретро-кинотеатре «Майский» прошла творческая встреча с режиссером Катей Райской, получившей несколько престижных наград за фильм «Второе счастье, или Кино за 40 часов».

А в атриуме Тульского кремля всех гостей ждал экскурс в историю и различные мастер-классы. Среди них среднерусская каллиграфия,

создание собственного герба

и кукол-оберегов.

А еще все желающие могли поучаствовать в исторических викторинах, собрать и разобрать винтовку, пострелять из лука, сразиться в бою на специальном ринге и примерить образы воинов различных эпох.

Владимир и Кристина Киршеевы.

– Мероприятие очень интересное получилось! Мы часто ходим в различные музеи, но вот посетить атриум в кремле всё не удавалось. Сегодня решили восполнить этот пробел. Мы хотели хоть раз почувствовать на себе тяжесть доспехов. Здесь много интересного: и мастер-классы, и выставки, и интерактивы, и экскурсия. Каждому есть чем заняться. Я уже пробовал собирать винтовку, складывать военный конверт. Дочка сделала свой собственный герб, — поделился впечатлениями с Myslo Владимир.

– На моем гербе изображены Пегас, меч и листок. Они символизируют защиту, славу и победу. Еще обязательно буду разрисовывать дома и колокольчики. Мы уже побывали в музее «Тульские древности», а еще пойдем в Музей оружия, — добавила Кристина.

В Музее оружия до полуночи для посетителей были организованы бесплатные тематические экскурсии и мастер-классы.

Татьяна и Дмитрий Богдановы.

– Нам всё очень понравилось, уровень музея очень высокий! Интересна и сама экспозиция, и то, что находится по периметру залов, — фильмы, видео, интерактивные стенды. А сегодня мы еще и попали на экскурсию, много нового узнали. Не так давно мы были в морском музее в Таллине, он очень похож, там также много интерактива: можно пострелять в танке, полетать на самолете. Вообще несколько часов в Музее оружия — это очень мало. Здесь можно ходить целый день!