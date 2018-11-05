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Тульские спасатели помогли установить механизированный мост в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Тульские спасатели помогли установить механизированный мост в Краснодарском крае

Стационарный мост в селе Кирпичное был разрушен в результате дождевого паводка.

В Краснодарском крае спасатели МЧС России установили механизированный мост для восстановления сообщения через реку Туапсе. Сооружение позволило восстановить автомобильное сообщение для села Кирпичное, которое было нарушено в результате стихии.

Напомним, что тяжелый механизированный мост в Туапсинский район 3 ноября доставили специалисты Тульского спасательного центра МЧС России. В колонне находилось 12 человек личного состава и 5 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, тяжелый механизированный мост предназначен для устройства перехода через препятствия шириной до 40 м и глубиной до 3 м. Кроме того, по нему может проходить колесный и гусеничный транспорт массой до 60 т.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:14 +4
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