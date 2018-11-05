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Юных тульских легкоатлетов наградили в рамках Всероссийского проекта «1000 талантов»
Фото Алексея Пирязева.

Юных тульских легкоатлетов наградили в рамках Всероссийского проекта «1000 талантов»

Девять наших спортсменов получили подарки от Федерации легкой атлетики России.

В этом году Всероссийская федерация легкой атлетики запустила проект «1000 талантов» для поддержки и развития детского спорта. Тысяча талантливых спортсменов в возрасте до 15 лет по всей стране получили комплекты спортивной экипировки.

Сегодня, 5 ноября, в рамках проекта были награждены девять тульских легкоатлетов: Софья Соколюк, Полина Зяблова, Анастасия Землякова, Ольга Чугунова, Снежана Ломакина, Яков Никулин, Роман Аллахвердян, Константин Соловецкий и Роман Ряховский.

Экипировку вручали Ксения Задорина, двукратная чемпионка Европы по легкой атлетике, призер чемпионата мира; тулячка Екатерина Реньжина, многократная чемпионка и призерка чемпионатов России, Европы и мира; а также туляк Александр Ефимов, победитель командного первенства Европы, неоднократный призер чемпионата России.

К слову, экипировка разработана и изготовлена с учетом последних тенденций в индустрии спорта для занятий легкой атлетикой. Форма изготавливалась индивидуально для каждого спортсмена.

Екатерина Реньжина рассказала, что для нее значит награждать талантливых спортсменов и как сейчас у нее продвигается спортивная карьера.

Екатерина Реньжина

- Это наши тульские надежды! Надеемся, что ребята дорастут до взрослого спорта и прославят Тульский край. Тула всегда славилась легкоатлетами. Мы достаточно спортивный город.

Сейчас у меня тренировочные сборы со сборной России, я недавно вернулась из Адлера. Соревновательный сезон стартует в январе. А до этого, в декабре, в Туле состоится уже традиционный Кубок Реньжиной. Мне нравится проводить соревнования для детей. Это будет как раз перед Новым годом — это не только состязания, но и праздник!

Александр Ефимов тоже сейчас готовится к зимним стартам.

Александр Ефимов

- Я рад, что мы награждаем юных спортсменов. Здесь реально есть талантливые ребята. Интересно наблюдать, как они прогрессируют и не стоят на месте. Может, растет достойная замена нам.

Ближайший мой старт состоится в январе: в Екатеринбурге пройдет Кубок губернатора по легкой атлетике. Я побегу 60 метров. Затем впереди соревнования «Русская зима» и, возможно, чемпионат Европы.

Тульские легкоатлеты надеются, что у них появится возможность, наконец, поучаствовать в международных соревнованиях. В сентябре 2018 года исполком РУСАДА восстановил в правах Российское антидопинговое агентство. Благодаря этому у наших спортсменов появился шанс показать себя на серьезных соревнованиях. Однако пока до сих пор не ясно, допустят ли российских легкоатлетов к чемпионату Европы, который пройдет в Глазго в марте 2019 года.

- Хочется верить, что всё у нас впереди. Годы идут, спорт короткий, очень обидно за потерянное время, но что поделать, — говорит Катя Реньжина.

По словам Саши Ефимова, спортсмены будут подавать индивидуальные заявки на участие в международных стартах.

Также сегодня в манеже стадиона «Арсенал» стартовали соревнования «Тульские надежды», посвященные Дню народного единства. Они проводятся в Туле в четвертый раз. Участвуют в турнире около 400 спортсменов в четырех возрастных группах. Легкоатлетам предстоит выявить сильнейшего на дистанциях 60, 200 и 800 метров.

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Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 1
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 2
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 3
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 4
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 5
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 6
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 7
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 8
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 9
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 10
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 11
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 12
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 13
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 14
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 15
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 16
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 17
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 18
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 19
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 20
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 21
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 22
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 23
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 24
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 25
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 26
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 27
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 28
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 29
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 30
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 31
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 32
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 33
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 34
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 35
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 36
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 37
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 38
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 39
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 40
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 41
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 42
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 43
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 44
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 45
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 46
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 47
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 48
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 49
Тульским легкоатлетам вручили награды в рамках проекта "1000 талантов", Фото: 50
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:02 +5
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