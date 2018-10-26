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В Тульском ТЮЗе поставили «Королевскую корову»

В Тульском ТЮЗе поставили «Королевскую корову»

Спектакль о любви и приключениях юной принцессы поставлен по пьесе А. Староторжского и Л. Титовой.

26 октября в Тульском театре юного зрителя прошла премьера спектакля «Королевская корова». Это уже вторая работа молодого режиссера Алексея Чукова по пьесе А. Староторжского и Л. Титовой.

Главная героиня доброй музыкальной истории — принцесса Аня. Девушка вынуждена соответствовать своему высокому рангу, но в душе она очень свободолюбивая. Коварная Фрейлина Сигизмунда плетет интриги. Но однажды всё меняется. В королевстве появляется волшебная Корова и помогает всем обрести свое счастье. Правда, не без приключений!

Очередной спектакль о веселых приключениях жителей королевства пройдет в субботу, 27 октября, в 12.00. Цена билета — от 270 до 300 рублей. Ограничение по возрасту 6+.

Тульский театр юного зрителя: ул. Коминтерна, 2, тел.: (4872) 56-97-66, (4872) 55-78-77.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:23 +1
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