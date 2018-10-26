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Молодежка «Арсенала» разгромила «Оренбург»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Молодежка «Арсенала» разгромила «Оренбург»

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу оружейников.

На Косой Горе состоялся матч между молодежными командами «Арсенала» и «Оренбурга». Тульская команда одержала убедительную победу. Игра завершилась с разгромным счетом 5:0. Два гола были забиты еще до перерыва.

 

«Арсенал»-мол. — «Оренбург»-мол. Оренбург — 5:0 (2:0)

26 октября. Тула. Стадион ДЮСШ «Арсенал», 100 зрителей. Судья Артем Харин (Вологда).

Голы: Петровский (32, 1:0), Аджоев (37, 2:0), Ивакин (53, 3:0), Аджоев (56, 4:0), Пацев (90, 5:0).

«Арсенал»-мол.: Шамов, Аджоев (Бобров, 67), Сокол (Лаптев, 68), Осипов, Максименко (Прилепский, 81), Мельников, Ивакин (Пацев, 57), Хлусевич (Веприков, 77), Петровский (Тюрин, 72), Клементьев, Крикуненко (Родинков, 59).

«Оренбург»-мол.: Ландаков, Криворучко, Прилепин, Егоров (Дуйсенгазин, 81), Хорошков, Привалов, Болотов, Антоненко (Калинин, 57), Зиналиев (Шабикеев, 53), Бидловский (Николаев, 72), Ковалев.

Предупреждения: Прилепин (39), Калинин (72).

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