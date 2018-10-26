новости
новости
Регистрация
Тульский Роспотребнадзор проверил палатки с шаурмой

Тульский Роспотребнадзор проверил палатки с шаурмой

Были выявлены множественные нарушения.

В 2018 году Управление Роспотребнадзора по Тульской области совместно с органами прокуратуры проверило 22 организации общественного питания быстрого обслуживания, реализующие шаурму.

Во всех проверенных объектах выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований технических регламентов. Возбуждены дела об административном правонарушении, деятельность 16 объектов приостановлена на сроки от 20 до 60 суток.

Из 11 исследованных образцов шаурмы четыре не отвечали требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

Основные выявленные нарушения: не соответствие ассортимента реализуемой продукции виду и типу объекта.

В ходе проверок выявлены факты приготовления начинок для шаурмы при отсутствии водоснабжения и условий для санитарной обработки инвентаря, несоблюдения персоналом организаций правил личной гигиены.

Пресечены факты переработки сырья, в том числе полуфабрикатов мяса птицы, не отвечающих требованиям технических регламентов; изъяты из оборота 194 кг полуфабрикатов мяса птицы, овощей.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:30 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьТула
Прочее
Роспотребнадзорпалатки с шаурмойнарушения

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульском ТЮЗе поставили «Королевскую корову»
В Тульском ТЮЗе поставили «Королевскую корову»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.