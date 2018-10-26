Тульский Роспотребнадзор проверил палатки с шаурмой

В 2018 году Управление Роспотребнадзора по Тульской области совместно с органами прокуратуры проверило 22 организации общественного питания быстрого обслуживания, реализующие шаурму.

Во всех проверенных объектах выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований технических регламентов. Возбуждены дела об административном правонарушении, деятельность 16 объектов приостановлена на сроки от 20 до 60 суток.

Из 11 исследованных образцов шаурмы четыре не отвечали требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

Основные выявленные нарушения: не соответствие ассортимента реализуемой продукции виду и типу объекта.

В ходе проверок выявлены факты приготовления начинок для шаурмы при отсутствии водоснабжения и условий для санитарной обработки инвентаря, несоблюдения персоналом организаций правил личной гигиены.

Пресечены факты переработки сырья, в том числе полуфабрикатов мяса птицы, не отвечающих требованиям технических регламентов; изъяты из оборота 194 кг полуфабрикатов мяса птицы, овощей.