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Отель в частном секторе Тулы: После проверки владельцу придется платить налоги «по полной»
Фото МИЗО Тульской области.

Отель в частном секторе Тулы: После проверки владельцу придется платить налоги «по полной»

Власти заставили владельца отеля изменить вид разрешенного использования земли.

В министерство имущественных и земельных отношений Тульской области в июне 2018 года поступила информация о признаках нарушений обязательных требований земельного законодательства при использовании земельных участков по ул. Богучаровской в Зареченском территориальном округе города Тулы.

Согласно полученным министерством сведениям, индивидуальный предприниматель на земельных участках, предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов, разместил гостиничный комплекс.

МИЗО направило в адрес предпринимателя предостережение.

Вид разрешенного использования земельных участков был приведен индивидуальным предпринимателем в соответствие с фактическим использованием и изменен на «гостиничное обслуживание».

В результате адастровая стоимость земельных участков увеличилась приблизительно в 6 раз и составила в сумме более 29 млн. рублей.

Необходимо отметить, что данные изменения приведут к поступлению дополнительных налоговых доходов в бюджет города.

 

Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области напоминает, что согласно статьям 7 и 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием.

Следует также отметить, что частью 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием.

Сумма штрафа за обозначенное нарушение зависит от кадастровой стоимости, однако составляет не менее 10 тыс. рублей при привлечении к ответственности граждан, не менее 20 тыс. рублей — должностных лиц, не менее 100 тыс. рублей — юридических лиц.

сегодня, в 15:29 0
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