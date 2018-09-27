В Туле открылся второй информационно-туристский центр
Помимо буклетов с информацией о достопримечательностях оружейной столицы и сувениров, здесь можно будет взять на прокат велосипед или сигвей.
27 сентября в Туле прошли мероприятия, приуроченные ко Дню туризма. Этот международный праздник учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в Испании. В России он отмечается в 36 раз.
Главным событием праздничных мероприятий в Туле стало открытие информационно-туристского центра на ул. Металлистов. В честь этого события все желающие смогли отправить открытку с тульской символикой родственникам и друзьям из других регионов.
Торжественная церемония началась с вручения удостоверений и сертификатов о прохождении повышения квалификации в рамках проекта Федерального агентства по туризму «Туробразование». В 2018 году слушателями образовательных программ проекта стали 207 специалистов, работающих в сфере туризма и гостеприимства, гостиничном и ресторанном бизнесе, музеях и профильных ведомствах региона.
В центре туристы смогут найти всю необходимую информацию о новых городских пространствах. В буклетах, подготовленных региональным комитетом по развитию туризма, собрана информация о достопримечательностях по различным направлениям: сельский, детский, промышленный и оружейный туризм.
Также здесь можно приобрести сувенирную продукцию с тульской символикой и передать организаторам проектов свои вопросы, пожелания и предложения.
Как отметил руководитель информационно-туристского центра Сергей Кузнецов, в скором времени здесь будет организован прокат велосипедов и сигвеев, а летом на площадке рядом с центром будут проходить мастер-классы по народным художественным промыслам Тульского края.
Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина:
- Создание подобных центров в общедоступных городских пространствах помогает туристам сориентироваться в новом городе, придает атмосферу гостеприимства и дружелюбия, что так важно для формирования положительного туристского имиджа Тулы и региона в целом.
Кроме того, комитет по развитию туризма впервые организовал для всех желающих бесплатную пешеходную экскурсию по обновленному историческому центру «Тула. Легенды и факты». Полуторачасовая экскурсия стартовала от площади Восстания. Маршрут проходил вдоль стен Тульского кремля, затем по новой набережной и завершился на знаковой улице нашего города — Металлистов. Именно здесь находилась лавка купцов Сушкиных, которые торговали пряниками. В писцовой книге 1685 года говорится:
«С Никольской улицы в тупичке подле Покровской церкви … против того тупичка за Никольской улицей у Горшечного ряда на тяглой земле во дворе посадский человек Панфилка Фирсанов сын Сушкин торгует орехами и пряниками, тягла за ним 2 деньги».
Это первое упоминание о тульском прянике, прославившем город мастеров на всю Россию.
Сергей Цепляев, гид экскурсионного проекта «Тула. Легенды и факты»:
- За последние 3 года в городе заметно увеличился поток туристов. Мы уже принимаем заявки на проведение экскурсий летом 2019 года. А с реконструкцией исторического центра и открытием набережной и у туляков увеличился интерес к истории родного города. Это как капсула времени. Официальное открытие Казанской набережной и кремлевского сквера произошло 6 июля 1837 года. В этот день в Тулу приехал тогда еще будущий царь Александр II. Вплоть до революции 1917 года набережная была культурным центром, а с 40-х годов XX века стала частью Тульского оружейного завода и была закрыта для горожан. Четвертую стену кремля туляки и гости города не видели более 70 лет! И вот теперь у нас есть возможность не только прогуляться по этому историческому месту, но и рассказать множество историй, с ним связанных.
У входа на набережную расположен сквер создателя легендарной «трехлинейки» Сергея Мосина, чьё имя неразрывно связано с историей оружейного производства. Он начал работать инженером на Тульском оружейном заводе в 1875 году. Тогда в Туле выпускали оружие по купленной лицензии: кольты, наганы
На месте, где сегодня установлен памятник Сергею Мосину, до 1930-х годов располагался Сретенский храм. По одной из городских легенд, при строительстве подземного перехода на ул. Советской было обнаружено сретенское кладбище. Найденные останки вывезли, а чтобы не останавливать работы, археологические раскопки проводить не стали и просто прорыли туннель сквозь кладбище.
И еще один интересный факт. Памятник основателю Тульского оружейного завода, Петру I, был установлен к 200-летию предприятия, в 1912 году. Автором памятника стал очень известный в те времена скульптор Роберт Бах. Среди его самых известных работ — памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Деньги на создание скульптуры Петра I собирали сами рабочие. После торжеств памятник установили на территории завода напротив окон директора. Лицо Петра I ежедневно наблюдали рабочие предприятия, а вот со стороны Казанской набережной можно было разглядеть лишь спину государя.
После Октябрьской революции памятник царю-труженику не тронули. Во время Великой Отечественной войны производство эвакуировали и рабочие забрали Петра с собой. В 1949 году, по возвращении из эвакуации производство на заводе засекретили, а фигуру Петра I установили напротив проходных. Правда, на месте, где был установлен памятник изначально, поставили обелиск.
Участники экскурсии поделились с Myslo своими впечатлениями.
Инна Мартыненко:
- Во время экскурсии я не просто узнала для себя много нового, но и открыла интересные тульские пространства. Я из Тулы, но, признаться честно, я не знала, что в нашем городе существовала такая набережная. Было интересно увидеть на фотографиях, как это выглядело до революции, и сравнить с тем, как это выглядит сейчас. Вообще, маршрут очень интересный. Я думаю, эта экскурсия будет пользоваться популярностью.
Марина Зайцева и Вера Гудунова:
- Экскурсовод очень интересно рассказывал про историю родного города. Мы раньше не слышали историю про подземный переход на Мосина. Правда, очень неожиданно. Всегда интересно узнавать что-то новое, тем более, если речь идет о городе, в котором ты родился и вырос. Начинаешь на многие вещи смотреть немного иначе.
Зинаида Легеза:
- Моя семья долго жила в Тюменской области, а 11 лет назад я переехала в Тулу. Периодически мы с мужем ходили в музеи, интересно ведь знать историю города, в котором живешь. Не так давно мы с подругой были в кремле, а вот на набережную зайти не удалось. Сегодня восполнили этот пробел! Очень интересная экскурсия!