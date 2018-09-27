В Туле открылся второй информационно-туристский центр

Фото автора и Алексея Пирязева

Помимо буклетов с информацией о достопримечательностях оружейной столицы и сувениров, здесь можно будет взять на прокат велосипед или сигвей.

27 сентября в Туле прошли мероприятия, приуроченные ко Дню туризма. Этот международный праздник учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в Испании. В России он отмечается в 36 раз.

Главным событием праздничных мероприятий в Туле стало открытие информационно-туристского центра на ул. Металлистов. В честь этого события все желающие смогли отправить открытку с тульской символикой родственникам и друзьям из других регионов.

Торжественная церемония началась с вручения удостоверений и сертификатов о прохождении повышения квалификации в рамках проекта Федерального агентства по туризму «Туробразование». В 2018 году слушателями образовательных программ проекта стали 207 специалистов, работающих в сфере туризма и гостеприимства, гостиничном и ресторанном бизнесе, музеях и профильных ведомствах региона.

В центре туристы смогут найти всю необходимую информацию о новых городских пространствах. В буклетах, подготовленных региональным комитетом по развитию туризма, собрана информация о достопримечательностях по различным направлениям: сельский, детский, промышленный и оружейный туризм.

Также здесь можно приобрести сувенирную продукцию с тульской символикой и передать организаторам проектов свои вопросы, пожелания и предложения.

Как отметил руководитель информационно-туристского центра Сергей Кузнецов, в скором времени здесь будет организован прокат велосипедов и сигвеев, а летом на площадке рядом с центром будут проходить мастер-классы по народным художественным промыслам Тульского края.

Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина:

- Создание подобных центров в общедоступных городских пространствах помогает туристам сориентироваться в новом городе, придает атмосферу гостеприимства и дружелюбия, что так важно для формирования положительного туристского имиджа Тулы и региона в целом.

Кроме того, комитет по развитию туризма впервые организовал для всех желающих бесплатную пешеходную экскурсию по обновленному историческому центру «Тула. Легенды и факты». Полуторачасовая экскурсия стартовала от площади Восстания. Маршрут проходил вдоль стен Тульского кремля, затем по новой набережной и завершился на знаковой улице нашего города — Металлистов. Именно здесь находилась лавка купцов Сушкиных, которые торговали пряниками. В писцовой книге 1685 года говорится:

«С Никольской улицы в тупичке подле Покровской церкви … против того тупичка за Никольской улицей у Горшечного ряда на тяглой земле во дворе посадский человек Панфилка Фирсанов сын Сушкин торгует орехами и пряниками, тягла за ним 2 деньги».

Это первое упоминание о тульском прянике, прославившем город мастеров на всю Россию.

Сергей Цепляев, гид экскурсионного проекта «Тула. Легенды и факты»:

- За последние 3 года в городе заметно увеличился поток туристов. Мы уже принимаем заявки на проведение экскурсий летом 2019 года. А с реконструкцией исторического центра и открытием набережной и у туляков увеличился интерес к истории родного города. Это как капсула времени. Официальное открытие Казанской набережной и кремлевского сквера произошло 6 июля 1837 года. В этот день в Тулу приехал тогда еще будущий царь Александр II. Вплоть до революции 1917 года набережная была культурным центром, а с 40-х годов XX века стала частью Тульского оружейного завода и была закрыта для горожан. Четвертую стену кремля туляки и гости города не видели более 70 лет! И вот теперь у нас есть возможность не только прогуляться по этому историческому месту, но и рассказать множество историй, с ним связанных.

У входа на набережную расположен сквер создателя легендарной «трехлинейки» Сергея Мосина, чьё имя неразрывно связано с историей оружейного производства. Он начал работать инженером на Тульском оружейном заводе в 1875 году. Тогда в Туле выпускали оружие по купленной лицензии: кольты, наганы и т. д. В поместье Арсеньевых, которым управлял его отец, Сергей Мосин влюбился в Варвару Николаевну, жену владельца усадьбы Николая Владимировича. Та ответила Мосину взаимностью и захотела уйти от мужа, однако Николай Владимирович на развод не соглашался. Тогда Мосин вызвал его на дуэль, но Арсеньев на вызов не ответил. Посчитав, что честь жены супруг не отстоял, Варвара Николаевна переехала жить к Мосину. Каждый раз попытки договориться с Арсеньевым о разводе ни к чему не приводили. Несколько лет спустя Николай Владимирович решил пойти на уступки и потребовал за развод 45 000 рублей. Таких денег у Сергея Мосина не было. Но как раз в это время он работал над созданием трехлинейной винтовки — образцом первого российского оружия. За свое изобретение он получил премию — 50 000 рублей. За счет этих средств Варвара Николаевна получила развод и влюбленные наконец-то сочетались узами законного брака.

На месте, где сегодня установлен памятник Сергею Мосину, до 1930-х годов располагался Сретенский храм. По одной из городских легенд, при строительстве подземного перехода на ул. Советской было обнаружено сретенское кладбище. Найденные останки вывезли, а чтобы не останавливать работы, археологические раскопки проводить не стали и просто прорыли туннель сквозь кладбище.

И еще один интересный факт. Памятник основателю Тульского оружейного завода, Петру I, был установлен к 200-летию предприятия, в 1912 году. Автором памятника стал очень известный в те времена скульптор Роберт Бах. Среди его самых известных работ — памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Деньги на создание скульптуры Петра I собирали сами рабочие. После торжеств памятник установили на территории завода напротив окон директора. Лицо Петра I ежедневно наблюдали рабочие предприятия, а вот со стороны Казанской набережной можно было разглядеть лишь спину государя.

После Октябрьской революции памятник царю-труженику не тронули. Во время Великой Отечественной войны производство эвакуировали и рабочие забрали Петра с собой. В 1949 году, по возвращении из эвакуации производство на заводе засекретили, а фигуру Петра I установили напротив проходных. Правда, на месте, где был установлен памятник изначально, поставили обелиск.

Участники экскурсии поделились с Myslo своими впечатлениями.

Инна Мартыненко:

- Во время экскурсии я не просто узнала для себя много нового, но и открыла интересные тульские пространства. Я из Тулы, но, признаться честно, я не знала, что в нашем городе существовала такая набережная. Было интересно увидеть на фотографиях, как это выглядело до революции, и сравнить с тем, как это выглядит сейчас. Вообще, маршрут очень интересный. Я думаю, эта экскурсия будет пользоваться популярностью.

Марина Зайцева и Вера Гудунова:

- Экскурсовод очень интересно рассказывал про историю родного города. Мы раньше не слышали историю про подземный переход на Мосина. Правда, очень неожиданно. Всегда интересно узнавать что-то новое, тем более, если речь идет о городе, в котором ты родился и вырос. Начинаешь на многие вещи смотреть немного иначе.

Зинаида Легеза:

- Моя семья долго жила в Тюменской области, а 11 лет назад я переехала в Тулу. Периодически мы с мужем ходили в музеи, интересно ведь знать историю города, в котором живешь. Не так давно мы с подругой были в кремле, а вот на набережную зайти не удалось. Сегодня восполнили этот пробел! Очень интересная экскурсия!