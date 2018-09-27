В судебной системе Тульской области произошли кадровые изменения
Указом Владимира Путина назначен новый председатель Донского городского суда.
Указом Президента Российской Федерации председателем Донского городского суда Тульской области назначена Клавдия Кучеренко. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области.
Ранее Клавдия Кучеренко занимала должность заместителя председателя городского суда. Срок действия её полномочий на новом посту составляет шесть лет.
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