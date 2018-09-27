В судебной системе Тульской области произошли кадровые изменения

Указом Президента Российской Федерации председателем Донского городского суда Тульской области назначена Клавдия Кучеренко. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области.

Ранее Клавдия Кучеренко занимала должность заместителя председателя городского суда. Срок действия её полномочий на новом посту составляет шесть лет.