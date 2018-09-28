В рейтинге устойчивости губернаторов Дюмин – второй в ЦФО и третий по России в целом
Рейтинг представлен коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг»
Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» представил третий, сентябрьский, рейтинг устойчивости глав российских регионов Госсовет 2.0.
«Мы живем в новой политической реальности, которая характеризуется: во-первых, снижением рейтинга власти и ростом антиистеблишментных настроений; во-вторых, ростом конкуренции за ресурсы между федеральными и региональными элитами.
Ситуация со вторыми турами в четырех регионах и поражением кандидатов от власти в Хабаровском крае, Хакасии и Владимирской области вновь вернула региональную повестку в центр внимания.
Общее проседание результатов партии «Единая Россия» и неудачи ряда ее кандидатов в губернаторы запускают новый раунд изменений в руководстве российских регионов. Уже в сентябре запущена ротация глав в проблемных регионах. Назначены новые врио руководителей в трех субъектах: Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморском крае. Старые губернаторы, накопившие серьезный антирейтинг, оказались в зоне риска. Почти все главы регионов, выборы в которых запланированы на 2019 год. Обновление губернаторского корпуса продолжится и, видимо, будет не менее масштабным.
Предложенная год назад методология анализа устойчивости глав российских регионов демонстрирует свою работоспособность и в новых условиях. Подавляющее большинство данных оценок оказались верными.
Рейтинг устойчивости губернаторов («Госсовет 2.0») создается путем сложения оценок, данных каждому губернатору по 9 критериям. Чем выше итоговая оценка, тем выше шансы губернатора остаться на своем посту».
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в рейтинге занял второе место в ЦФО после мэра Москвы Сергея Собянина. Его сумма баллов 18, а у Собянина 23.
Если смотреть в целом по России, то Алексей Дюмин занимает третье место, уступая Рамзану Кадырову (Чечня), у которого итоговая оценка 19 баллов.