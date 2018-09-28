В рейтинге устойчивости губернаторов Дюмин – второй в ЦФО и третий по России в целом

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» представил третий, сентябрьский, рейтинг устойчивости глав российских регионов Госсовет 2.0.

«Мы живем в новой политической реальности, которая характеризуется: во-первых, снижением рейтинга власти и ростом антиистеблишментных настроений; во-вторых, ростом конкуренции за ресурсы между федеральными и региональными элитами.

Ситуация со вторыми турами в четырех регионах и поражением кандидатов от власти в Хабаровском крае, Хакасии и Владимирской области вновь вернула региональную повестку в центр внимания.

Общее проседание результатов партии «Единая Россия» и неудачи ряда ее кандидатов в губернаторы запускают новый раунд изменений в руководстве российских регионов. Уже в сентябре запущена ротация глав в проблемных регионах. Назначены новые врио руководителей в трех субъектах: Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморском крае. Старые губернаторы, накопившие серьезный антирейтинг, оказались в зоне риска. Почти все главы регионов, выборы в которых запланированы на 2019 год. Обновление губернаторского корпуса продолжится и, видимо, будет не менее масштабным.

Предложенная год назад методология анализа устойчивости глав российских регионов демонстрирует свою работоспособность и в новых условиях. Подавляющее большинство данных оценок оказались верными.

Рейтинг устойчивости губернаторов («Госсовет 2.0») создается путем сложения оценок, данных каждому губернатору по 9 критериям. Чем выше итоговая оценка, тем выше шансы губернатора остаться на своем посту».

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в рейтинге занял второе место в ЦФО после мэра Москвы Сергея Собянина. Его сумма баллов 18, а у Собянина 23.

Если смотреть в целом по России, то Алексей Дюмин занимает третье место, уступая Рамзану Кадырову (Чечня), у которого итоговая оценка 19 баллов.