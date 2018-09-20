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Тина Канделаки и Feduk приедут в Тулу на масштабный фестиваль

Тина Канделаки и Feduk приедут в Тулу на масштабный фестиваль

Фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего» пройдет на базе творческого индустриального кластера «Октава» с 26 по 30 сентября.

Какие мероприятия запланировали организаторы масштабного фестиваля «Трансформаторы. Практика будущего» и как попасть на фестиваль, стало известно сегодня на пресс-конференции.

Кому стоит посетить фестиваль? Всем, кто хочет развиваться сам и менять мир вокруг себя. Гости фестиваля не смогут не только пообщаться с интересными людьми, но и поделиться собственным опытом на современной площадке.

– Учиться в свободное время модно – это новый тренд, который задает творческий индустриальный кластер «Октава» с самого начала своей работы. И мы готовы поддерживать и помогать развиваться таким площадкам, – сказала министр образования Тульской области Оксана Осташко. – Заявленные в программе блоки дадут возможность молодым людям найти ответы на такие вопросы: каким образом можно развиваться, как развивается мир вокруг и как он будет развиваться в будущем.

Ключевая идея фестиваля – трансформация городской среды и креативное лидерство. В современном мире трансформация невозможна без личной инициативы, мир меняют люди, которым небезразлично будущее своего города и страны, качество жизни и состояние культуры. Именно такие креативные лидеры являются драйверами изменений и проводниками идей по всей страны: они создают новые смыслы города и корректируют социокультурные тренды своего региона.

Директор кластера Анна Осипова отметила, что «Октава» с самого начала работала в тесной связке с представителями малого и среднего предпринимательства, владельцами независимых музыкальных и театральных площадок и другими инициативными сообществами при активной поддержке Госкорпорации Ростех, правительства Тульской области и частного инвестора Михаила Шелкова.

– Сегодня, используя накопленный опыт, мы понимаем, какой запрос существует у локальной аудитории, поэтому именно мы приглашаем лидеров из разных регионов, тех людей, которые уже реализовывали проекты, изменившие облик и атмосферу своих городов, – отметила Анна Осипова.

Фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего» пройдет в творческом индустриальном кластере «Октава» с 26 по 30 сентября.

С лекциями выступят эксперты в области медиа, урбанистики, дизайна, технологий, звука и образования.

Каждый день фестиваля будет завершаться концертом: в кластере выступят популярные группы «Аигел», «Хлеб», «Комсомольск» и рэпер Feduk.

Среди участников фестиваля:

Тина Канделаки, журналист, телеведущая, генеральный продюсер «Матч ТВ»,

Василий Эсманов, сооснователь Esmanov&Co и издательского дома Look At Media;

Сабина Чагина, основатель объединения «Артмоссфера», соорганизатор Биеннале уличного искусства;

Федор Елютин, создатель проектов Remote Moscow, Cargo, «Кандидат» и других экспериментальных спектаклей;

Аскар Рамазанов, сооснователь Чехов #APi, сооснователь «Теорий и практик»;

Александр Кабаков, сооснователь NtechLab и Findface, вице-президент Mail.Ru Group;

Дарья Беглова, бывший креативный директор Центрального Парка культуры и отдыха им. М. Горького и программный директор «Москва-Сити»;

Сергей Мудрик, музыкальный редактор программы «Вечерний Ургант» и YouTube-канала «On Air», внештатный автор изданий «Афиша Daily» и zvuki.ru.

Программа будет разделена на восемь тематических блоков:

  • Медиа;
  • Урбанистика;
  • Дизайн;
  • Креативное лидерство;
  • Технологии;
  • Звук;
  • Развлечения;
  • Образование.

Гости смогут посетить открытые дискуссии, воркшопы, лекции и актуальные музыкальные и театральные события.

– Мы провели масштабную работу и пригласили к участию самых актуальных спикеров, которые представят разные кейсы, связанные с креативным лидерством. Основное внимание на фестивале будет уделяться вопросам развития города и Тульской области. К примеру, Василий Эсманов и Мила Кудрякова, выступавшие в августе с лекцией на «Октава», вернутся на фестиваль, чтобы провести воркшоп, участники которого будут активно вовлекаться в создание бренда города. Цель этого воркшопа — понять, как сейчас представляют Тулу её жители: характер, сильные и привлекательные стороны, что она может транслировать туристам, — рассказала программный директор, куратор стрима «Медиа» фестиваля «Трансформаторы. Практика будущего» Алёна Соловьева.

 

С программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте «Октавы».

Участие в фестивале — бесплатное, надо лишь зарегистрироваться  на сайте мероприятия.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:54 0
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Тина Канделаки
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