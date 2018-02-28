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В Туле выберут лучших пианистов России

В Туле выберут лучших пианистов России

1 марта в концертном зале Тульской областной детской музыкальной школы им. Г. З. Райхеля состоится III Всероссийский конкурс «Я – Артист».

Торжественная церемония открытия III Всероссийского конкурса исполнителей фортепианной музыки «Я – Артист», учреждённого министерством культуры Тульской области, начнется в 10.00.

В этом году побороться за высокое звание «Артиста» на творческое мероприятие съедутся более ста юных музыкантов из семи регионов России: Тульская область, Москва, Московская область, Орёл, Калуга, Липецкая область, Рязань.

Первый конкурс «Я – Артист» был организован в январе 2008 года по инициативе Тульской областной детской музыкальной школы имени Г. З. Райхеля. С тех пор он стал знаменательным событием в культурной жизни нашего региона.

 


Оценивать игру юных музыкантов будет авторитетное жюри, которое возглавит советский и российский пианист, профессор Московской государственной консерватории, лауреат международных и всесоюзных конкурсов, дипломант IV Международного конкурса имени П. И. Чайковского (Москва 1970), народный артист РФ Юрий Слесарев.


В программу конкурса помимо творческих состязаний входят мастер-класс председателя жюри, круглый стол по итогам конкурсных прослушиваний и концертная программа победителей.

Конкурс «Я – Артист» дает юным музыкантам возможность продемонстрировать свои таланты и творческие возможности, а преподавателям показать результаты своего труда и обменяться опытом.
Всех любителей фортепианного искусства приглашают посетить творческие состязания и поддержать юных артистов.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:00 +1
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