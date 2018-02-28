Туляки используют смартфоны Samsung, Apple или Tele2 Mini

Юлия Александрова

По сообщению пресс-службы компании Tele2, с февраля 2017 года жители Тульской области приобрели в салонах связи Tele2 почти 7 тысяч фирменных смартфонов оператора. Второй год подряд Tele2 Mini занимает лидирующие позиции – 41% покупателей выбирают его. Второе место с показателем в 30% занимает Tele2 Midi и замыкает тройку лидеров Tele2 Maxi LTE – 11%.

Кроме этого, Tele2 Mini входит в ТОП-10 устройств, которые используют абоненты Tele2. Вместе с ним в десятку вошли смартфоны: Samsung Galaxy в разных модификациях, также Apple iPhone – 4S, 5S, 6 и 6S. В целом 61% всех абонентов Tele2 в Тульской области используют смартфоны с поддержкой 3G/4G.

Напомним, впервые в продажу смартфоны Tele2 поступили два года назад – в феврале 2016 года. Ключевая особенность устройств – все они отличаются высоким качеством и доступной ценой.

Как отмечают представители оператора, до 3 апреля все желающие могут приобрести смартфоны Tele2 с поддержкой LTE на выгодных условиях. В зависимости от выбранной модели оператор начислит на счет абонентов кешбэк в размере 500 или 1000 рублей. Средства можно потратить на оплату услуг связи Tele2.