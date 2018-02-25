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В Тульском ТЮЗе после реконструкции открылась малая сцена
Фото afisha.ru

В Тульском ТЮЗе после реконструкции открылась малая сцена

Премьера спектакля на обновленной сцене прошла 24 февраля.

24 февраля на обновленной малой сцене Тульского Театра юного зрителя прошла премьера спектакля «Кощей 21 века» по пьесе современного драматурга Юлии Тупикиной «Майя и Кощей». 

Необычная история разворачивается в российском городе N в наши дни. 13-летняя Майя случайно знакомится с волшебником Кощеем. Маяй - трудный подросток со своими убеждениями о жизни, Кощей - волшебник, чья жизнь зависит от того, доброе или злое волшебство он творит. Знакомство с Кощеем меняет Майю, она обретает настоящего друга. 

Сделать спектакль динамичным, технологичным и интересным для молодежи позволило новое оборудование на малой сцене театра. Средства на его приобретение ТЮЗ получил по проекту «Культура малой Родины».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:06 +4
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