В Тульском ТЮЗе после реконструкции открылась малая сцена

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24 февраля на обновленной малой сцене Тульского Театра юного зрителя прошла премьера спектакля «Кощей 21 века» по пьесе современного драматурга Юлии Тупикиной «Майя и Кощей».

Необычная история разворачивается в российском городе N в наши дни. 13-летняя Майя случайно знакомится с волшебником Кощеем. Маяй - трудный подросток со своими убеждениями о жизни, Кощей - волшебник, чья жизнь зависит от того, доброе или злое волшебство он творит. Знакомство с Кощеем меняет Майю, она обретает настоящего друга.

Сделать спектакль динамичным, технологичным и интересным для молодежи позволило новое оборудование на малой сцене театра. Средства на его приобретение ТЮЗ получил по проекту «Культура малой Родины».