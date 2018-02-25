Фото УГИБДД по Тульской области.
В аварии в Алексине пострадали двое детей
Инцидент произошел вечером 23 февраля.
23 февраля в 17.40 в Алексине на улице ш. Генерала Короткова произошло ДТП.
По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ-21041», за рулем которого находилась 49-летняя женщина, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу «Vortex Istina».
В аварии пострадали пассажиры «четверки»: мальчик 10 лет и девочка 5 лет, а также 20-летний водитель «Vortex Istina».
Их доставили в районную больницу. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.
В региональном Управлении ГИБДД подчеркивают, что в «ВАЗ-21041» использовались специальные детские удерживающие устройства, поэтому в результате аварии дети получили лишь незначительные травмы.
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