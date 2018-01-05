Тульский театральный режиссер Дмитрий Краснов празднует юбилей
Режиссеру-постановщику Тульского театра, главному режиссеру Новомосковского филиала ТАТД Дмитрию Краснову сегодня исполнилось 50 лет.
Недавно Дмитрий Краснов выпустил в Новомосковске спектакль по японским сказкам. Сейчас работает над «Хозяйкой гостиницы» по пьесе Гольдони – премьера будет приурочена к 80-летию со дня основания Новомосковского театра.
Но это - далеко не все планы режиссера. О новых высотах, особенностях комедийного жанра и политике Дмитрий Краснов рассказал Myslo. Читайте большое интервью здесь.
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