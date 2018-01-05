Тульский театральный режиссер Дмитрий Краснов празднует юбилей

Недавно Дмитрий Краснов выпустил в Новомосковске спектакль по японским сказкам. Сейчас работает над «Хозяйкой гостиницы» по пьесе Гольдони – премьера будет приурочена к 80-летию со дня основания Новомосковского театра.

Но это - далеко не все планы режиссера. О новых высотах, особенностях комедийного жанра и политике Дмитрий Краснов рассказал Myslo. Читайте большое интервью здесь.