МЧС напоминает: фейерверки запрещается запускать вблизи жилых домов
В новогодние каникулы возрастает риск несчастных случаев из-за неправильного использования пиротехники.
В дни новогодних каникул сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области напоминают гражданам правила эксплуатации пиротехники.
Покупать пиротехнику специалисты рекомендуют в специализированных магазинах, где продают только сертифицированную продукцию.
К каждому пиротехническому изделию обязательно должна прилагаться подробная инструкция по применению на русском языке, где указано название завода изготовителя, дата изготовления, срок хранения и правила пользования изделием.
Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию.
Порядок применения пиротехнических изделий:
- Запускать фейерверки можно только в специально отведенных для этих целей местах, которые, как правило, определяются решением администраций муниципальных образований.
- Запрещается запускать фейерверки при сильном ветре, так как размер опасной зоны увеличивается в 3−4 раза.
- Зрители должны размещаться на расстоянии 35−50 метров от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны.
- Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами, так как они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак.
- Нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, в местах с массовым пребыванием людей.
Кстати, вероятной причиной пожара, уничтожившего главную елку Южно-Сахалинска, эксперты назвали несоблюдение техники безопасности при запуске петард.
МЧС России по Тульской области напоминает:
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.