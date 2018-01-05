МЧС напоминает: фейерверки запрещается запускать вблизи жилых домов

Фото из архива Myslo.

В дни новогодних каникул сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области напоминают гражданам правила эксплуатации пиротехники.

Покупать пиротехнику специалисты рекомендуют в специализированных магазинах, где продают только сертифицированную продукцию.

К каждому пиротехническому изделию обязательно должна прилагаться подробная инструкция по применению на русском языке, где указано название завода изготовителя, дата изготовления, срок хранения и правила пользования изделием.

Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию.

Порядок применения пиротехнических изделий:

Запускать фейерверки можно только в специально отведенных для этих целей местах, которые, как правило, определяются решением администраций муниципальных образований.

Запрещается запускать фейерверки при сильном ветре, так как размер опасной зоны увеличивается в 3−4 раза.

Зрители должны размещаться на расстоянии 35−50 метров от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны.

Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами, так как они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак.

Нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, в местах с массовым пребыванием людей.

Кстати, вероятной причиной пожара, уничтожившего главную елку Южно-Сахалинска, эксперты назвали несоблюдение техники безопасности при запуске петард.

МЧС России по Тульской области напоминает:

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.