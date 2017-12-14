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Концерт ВИА «Синяя птица» перенесён

Концерт ВИА «Синяя птица» перенесён

7 февраля любимые тремя поколениями меломанов песни — «Синий иней», «Кто тебе сказал?», «Ни минуты покоя» и многие другие — прозвучат на сцене ГКЗ.

Изначально дата концерта была назначена 5 января, но, по независящим от Myslo причинам, концерт ВИА «Синяя птица» был перенесён на 7 января.

Творчество ВИА «Синяя птица» уже больше 40 лет узнаётся с первой строчки! Но мало кто знает, что репертуар группы постоянно пополняется новыми песнями: «Луна», «А я не верил…», «Чистая любовь», «Что такое нежность?», «Сладкая», «На белом покрывале любви», «Ну и пусть!», «Любовь уходит не прощаясь», «Не представляю жизни без тебя», «Отболело», «Надо же!» и другие музыкальные композиции будут исполнены в Туле.

ВИА «Синяя птица» был создан талантливыми музыкантами и руководителями Михаилом и Робертом Болотными в 1975 году и просуществовала до 1991 года. После длительного перерыва участники ансамбля — Александр и Сергей Дроздовы — решили возобновить творческую и концертную деятельность в 2000 году.

Концерты ВИА «Синяя птица» проходят с аншлагами во многих городах России — рекомендуем забронировать лучшие места заранее!

Купить билет

 

Также на концерте выступит певица, автор, композитор и исполнитель Наталья Тульская — участник международных музыкальных фестивалей и победитель вокальных конкурсов.

Кстати, у каждого зрителя будет возможность выиграть ЖК-телевизор! Победитель будет определён случайным образом.

сегодня, в 16:10 +1
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