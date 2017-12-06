В репертуаре ВИА «Синяя птица» — всеми любимые и незабываемые хиты «Клен», «Так вот какая ты!», «Ты мне не снишься», «Синий иней», «Горько!», «Белый теплоход», «Кто тебе сказал?», «Где же ты была?», «Я иду тебе навстречу», «Наташа», «Ни минуты покоя», «Мамина пластинка», «Алёнушка» и многие другие.

Кроме хитов прошлого, коллектив порадует своими новыми песнями: «Луна», «А я не верил…», «Чистая любовь», «Что такое нежность?», «Сладкая», «На белом покрывале любви», «Ну и пусть!», «Любовь уходит не прощаясь», «Не представляю жизни без тебя», «Отболело», «Надо же!» и другими музыкальными композициями, которые уже полюбились зрителям.

ВИА «Синяя Птица» создан талантливыми музыкантами и руководителями Михаилом и Робертом Болотными в 1975 году. В этом же году на фирме «Мелодия» вышел виниловый диск-миньон ВИА «Синяя Птица» с песнями: «Родина», «Слова», «Только море» и «Клён».

В 2000 году ансамбль возобновляет свою творческую деятельность при участии главного солиста легендарного ВИА — Сергея Дроздова. Сергей Дроздов и Александр Дроздов не один год выходили вместе на сцену в составе ВИА «Синяя Птица». Сергей Дроздов на каждом концерте называл Александра Дроздова своим сыном, чему в Интернете есть многочисленные видео свидетельства.

И вот снова Александр Дроздов и его музыканты готовят концерт-действо с неповторимой атмосферой, сюрпризами, подарками и гарантированным позитивным зарядом, которого каждому зрителю хватит на целый год.

Песни, исполняемые Александром Дроздовым на концерте ВИА «Синяя Птица», сказочным образом погружают в мир, где чувства не потеряли свою подлинность, где любовь может быть вечной.

Концерт понравится любому зрителю, спешите порадовать себя и своих близких!

На концерте выступит специальная гостья — певица, автор, композитор, исполнитель Наталья Тульская.