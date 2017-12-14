В поселке под Тулой люди живут в полуразрушенном доме, а власти ...покрасили им фасад

Фото Алексея Пирязева.

Между тем, в здании разрушаются стены и провалился пол.

Жители двухэтажного дома по ул. Космонавтов, 2 в пос. Социалистический Щекинского района живут в ужасных условиях. В их доме нет современных коммуникаций, а пол на первом этаже начал проваливаться.

Из-за этого пошли трещины в стенах и несущих балках. За помощью собственники обратились в местную администрацию, но чиновники утверждают, что дом вполне себе ничего – в нормальном состоянии.

В 2016 году в разрушающемся здании провели капитальный ремонт — оштукатурили и покрасили фасад. Теперь снаружи дом 1947 года постройки выглядит неплохо, а внутри продолжает разрушаться.

- Купила квартиру в доме год назад. Просто увидела, что красят фасад здания, и решила, что косметический ремонт внутри квартиры я в силах сделать, — рассказывает Елена Кузнецова. — Из удобств в квартире был только туалет. Ну, я думала, оборудовать ванную не проблема. Купила оборудование, однако потом выяснилось, что вода в дом поступает из колонки и льется с таким маленьким напором, что пользоваться ею в душевой кабине не получится. Сейчас здесь живет моя сестра с маленькой дочкой. Как они здесь существуют без удобств, я не представляю! Но деваться им некуда.

Соседи рассказали Елене, что на первом этаже дела обстоят еще хуже: под полом скапливаются нечистоты из выгребной ямы.

- Я живу на первом этаже, и из выгребной ямы все течет прямо ко мне под пол, — говорит Владимир Изотов. — Под большой комнатой у меня заводь из фекалий. Запах соответствующий. И из-за постоянной сырости провалился пол. Жилье у меня муниципальное. Администрация говорит, что квартира вполне пригодна для проживания.

Владимир заказал независимую экспертизу. Специалист вынес вердикт: строение не соответствует современным техническим, экологическим и противопожарным нормам и правилам.

Кроме того, дом не пригоден для эксплуатации.

- Я надеялся, что с помощью экспертизы мне удастся добиться переселения, но нет. В администрации мне сказали, что моя экспертиза — филькина грамота! А ведь я заказывал ее за свои деньги, — говорит Владимир. — Жить в таких условиях я не могу, приходится ютиться у сестры. Но это же не может продолжаться вечно!

Выгребная яма находится прямо под домом, поэтому нечистоты текут под пол.

Сейчас собственники хотят только одного — жить в безопасном и пригодном для жизни доме. Они готовы рассмотреть любые варианты, но достучаться до администрации не получается.



Стены в квартирах постоянно промокают.

Заказать экспертизу на весь дом собственники не могут, сумма непосильная, поэтому они надеются привлечь внимание к проблеме с помощью СМИ.

Просим считать данный материал официальным обращением в прокуратуру Тульской области.