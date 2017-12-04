Тулу ждёт «памятниковый» бум?

Общественный совет при областном минкульте на своих осенних заседаниях рекомендовал к установке в городе-герое целый «букет» гранитно-бронзовых изваяний!

«Это же холодильник с бородой!»

Фаина Раневская о памятнике Марксу в Москве.

Чего недостаёт Туле для удовлетворения эстетических потребностей горожан? Парков? Цветников и аллей? Отреставрированных исторических зданий? Детских благоустроенных площадок? На взгляд чиновников от культуры, сделать наш город краше и «турпривлекательнее» помогут новые памятники. Много новых памятников!

Итак, в сентябре Общественный совет при областном минкульте на своих осенних заседаниях рекомендовал этому самому минкульту:

не включать в проект реконструкции Крестовоздвиженской площади фонтан, а рассмотреть вопрос о ВОЗДВИЖЕНИИ памятника, который отражал бы историю тульского края (например, памятник Левше);

скульптурную группу «Счастливая тульская семья» разместить у Тульского областного перинатального центра;

памятник «Щит и Меч» поставить в городском парке Рогожинский;

памятник С. И. Челюскину установить на набережной Упы.

Кто-то из вас, уважаемые жители Тулы, понимает, о каких именно памятниках идёт речь? Вы где-нибудь видели их эскизы, проекты?

Голосовали за их появление в городе-герое? Скорее всего, подавляющее большинство земляков с негодованием скажет: «Нет!» А между тем каждый монумент уже имеет собственное имя и, по-видимому, был представлен пред светлые очи специальных людей, принимающих решение «ставить — не ставить»…

Уточним по пунктам информацию о грядущих «памятных» переменах.

Памятник Левше, который собираются ВОЗДВИГНУТЬ посреди Крестовоздвиженской площади, откель возьмётся? Новый будут заказывать у скульпторов известных или перенесут уже существующий с его привычного места у Машзавода? В обоих случаях вопрос один: «Зачем?» Автор Анны Карениной небезосновательно утверждал, что «все счастливые семьи похожи друг на друга». Очень хочется узнать, чем будет отличаться от прочих счастливых семей (тамбовских, рязанских, новозеландских, британских и пр.) местная, ТУЛЬСКАЯ семья, скульптурное изображение которой может появиться у областного перинатального центра? У кого-то из них будет в руках паспорт с пропиской? Может, татуировка «Тула — родина моя»? Что такое «памятник Щит и Меч», который худсовет рекомендует установить в Рогожинском парке? Да, там проходил передний край обороны Тулы, но об этом давно и убедительно напоминает стела, стоящая на дороге! Ещё одна военная «метка» — мемориальный летательный аппарат возле ДОСААФа. Может, в парке, где так любят гулять мамы с детками, лучше кустарника декоративного по аллеям посадить погуще, цветничков разбить декоративных с типовыми скульптурками птичек, зверушек или весёлых ребятишек, как это в других городах делают? С какой такой радости на набережной надо ставить памятник Семёну Ивановичу Челюскину, родившемуся в начале 1700-х годов то ли в Калужской, то ли в Тульской губернии? В честь этого героического полярного мореплавателя уже названы открытый им мыс, а также остров, полуостров в землях северных, далёких. Есть недостоверные сведения, что путь земной Челюскин завершил в крохотном сельце Мишина Поляна Белёвского уезда. И благодарные потомки вот-вот поставят ему в Белёве памятник, даже заложили уже символический камень под это дело… Но этого Общественному совету по культуре мало — давайте Семён Иваныча в граните (бронзе) увековечим в губернской столице! Пусть стоит себе на бережку, рядом с реченькой небыстрой. Не Балтика, конечно, но — чем можем.

В начале ноября состоялось очередное заседание того же Общественного совета, где отдельным пунктом стоял вопрос об установке в нашем городе масштабного (с постаментом около 20 метров в высоту!!!) монумента «Новая Россия» скульптора Василия Селиванова.

Того самого Селиванова, что создал памятник Ивану Грозному для города Александрова. Кстати, власти маленького, но гордого городка устанавливать монумент отказались. Точнее, перенесли его установку на потом. На когда-нибудь. Пока суть да дело, составилась у скульптора возможность творчески отметиться в Туле, где совсем скоро грянут торжества по поводу 500-летия Тульского кремля.

Василий Николаевич предлагает к празднику установить монумент «Новая Россия»!

По словам президента Фонда сохранения культурного наследия «Русские витязи» Дмитрия Лысенкова (он принимал участие в презентации этого памятника), «у нас была мысль расположить памятник в низине, у моста. Там 16-метровая фигура смотрелась бы хорошо, но мы понимаем, что местной власти и жителям виднее, поэтому готовы рассматривать любую точку на карте города, но чтобы это получился один из символов Тулы».

Василий Николаевич, чтобы уж совсем потрафить местному населению, готов лик статуи найти среди тулячек. То есть лицом она будет похожа на кого-то из жительниц нашего родного города-героя.

Однако вернёмся к заседанию Совета по культуре, где в процессе обсуждения выяснилось, что предложенный эскиз памятника далеко не всем пришёлся по душе. В частности, Е. Н. Адамова высказала мнение, что представленный проект не ассоциируется с образом России, не взывает к патриотическим чувствам.

Мнение коллеги поддержал С. В. Кузнецов , отметивший, что «памятник не ассоциируется с образом России, а внешне перекликается с другими всемирно известными произведениями, например со статуей Афины Паллады».

Секретарь Общественного совета Н. В. Слугина заметила, что «ещё в процессе складывания традиций древнерусского христианского искусства шёл отказ от прославления телесности, ей противопоставлялось духовное, нравственное начало». По её мнению, «в данном проекте перевешивает первое, что не позволяет целостно воспринимать памятник сообразно его названию».

По информации из достоверных источников нам стало известно, что заочно не поддержали проект несколько членов Совета, отсутствовавших на заседании по уважительной причине.

Были и те, кто поддержал проект столичного ваятеля. Например, областной министр культуры Татьяна Рыбкина и член Российской Академии художеств, заслуженный художник России Александр Майоров. Александр Ильич, правда, предложил рассмотреть другие варианты расположения монумента.

Надо полагать, что скульптор Василий Николаевич Селиванов оперативно (до праздника времени совсем мало осталось) доработает проект с учётом пожеланий членов Общественного совета и вновь вынесет его на обсуждение. Правда, об итогах этого обсуждения туляки смогут узнать случайно. А могут и вообще не узнать…