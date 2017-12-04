новости
новости
Регистрация
В Венёве двое детей отравились угарным газом

В Венёве двое детей отравились угарным газом

Сейчас состояние пострадавших удовлетворительное.

1 декабря в Венёвскую больницу доставили двоих несовершеннолетних детей с признаками отравления угарным газом. По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской области организована доследственная проверка.

По предварительным данным, вечером 1 декабря в одной из квартир Венёва находились родители с детьми пяти и девяти лет.

Во время работы газовой колонки угарный газ стал поступать в жилище из-за неплотного прилегания вытяжной трубы к дымоходу.

В настоящее время состояние детей удовлетворительное.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:54 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьВенев
Прочее
детиотравились угарным газом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулу ждёт «памятниковый» бум?
Тулу ждёт «памятниковый» бум?
В Туле на ул. Менделеевской 8 и 9 декабря запретят остановку и стоянку транспорта
В Туле на ул. Менделеевской 8 и 9 декабря запретят остановку и стоянку транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.