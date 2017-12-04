В Венёве двое детей отравились угарным газом

1 декабря в Венёвскую больницу доставили двоих несовершеннолетних детей с признаками отравления угарным газом. По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской области организована доследственная проверка.

По предварительным данным, вечером 1 декабря в одной из квартир Венёва находились родители с детьми пяти и девяти лет.

Во время работы газовой колонки угарный газ стал поступать в жилище из-за неплотного прилегания вытяжной трубы к дымоходу.

В настоящее время состояние детей удовлетворительное.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.