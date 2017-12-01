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Центральный парк приглашает туляков на открытие зимнего сезона
Фото пресс-службы ГУ ТО Тульские парки

Центральный парк приглашает туляков на открытие зимнего сезона

Гостей ждут конкурсы, сюрпризы и битва Дедов Морозов.

В Центральном парке культуры и отдыха 2 декабря в 12.00 стартует проект «Зима по-тульски». Первым событием проекта станет шоу-форум «заMOROZка» и ежегодный конкурс «Битва Дедов Морозов».

В конкурсе примут участие самые креативные участники творческих коллективов и любительских объединений города и области, работники учреждений культуры, образования, туристической, социальной и молодежной сферы, а также праздничные агентства.

3 декабря в 12.00 на центральной эстраде всех любителей фитнеса состоится танцевальная тренировка Fitness mix, а в 16.00 в комнате истории пройдет проект «Перезагрузка». 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:44 +2
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Место
Центральный парк им БелоусоваТула

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