Центральный парк приглашает туляков на открытие зимнего сезона

Фото пресс-службы ГУ ТО Тульские парки

В Центральном парке культуры и отдыха 2 декабря в 12.00 стартует проект «Зима по-тульски». Первым событием проекта станет шоу-форум «заMOROZка» и ежегодный конкурс «Битва Дедов Морозов».

В конкурсе примут участие самые креативные участники творческих коллективов и любительских объединений города и области, работники учреждений культуры, образования, туристической, социальной и молодежной сферы, а также праздничные агентства.

3 декабря в 12.00 на центральной эстраде всех любителей фитнеса состоится танцевальная тренировка Fitness mix, а в 16.00 в комнате истории пройдет проект «Перезагрузка».