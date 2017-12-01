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В Ефремове обсудили вопросы развития моногородов Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Ефремове обсудили вопросы развития моногородов Тульской области

Совещание прошло в ходе рабочего визита в наш регион полпреда Президента РФ в ЦФО Александра Беглова.

30 ноября в Ефремове полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов и губернатор региона Алексей Дюмин провели совещание по развитию моногородов Тульской области.

Полпред отметил работу правительства региона по привлечению инвестиций в Тульскую область.

Алексей Дюмин подчеркнул, что моногорода должны стать городами новых возможностей. По словам губернатора, это будет способствовать диверсификации экономики и уходу от монопрофильности.

Очень важно также создавать в моногородах новые рабочие места, не связанные с деятельностью градообразующих предприятий.

За 10 месяцев 2017 года их создано около 2000. А до конца года планируется создать ещё порядка 100.

Для активизации социально-экономического развития в моногородах в Тульской области сейчас ведётся тесное сотрудничество с муниципалитетами.

В рамках программы «Пять шагов благоустройства повседневности» в этом году благоустроено 14 социально значимых объектов, а к концу года к ним добавятся ещё три.

– Правительство региона совместно с руководством моногородов будет ответственно выполнять все запланированные мероприятия и программы развития, — сказал Алексей Дюмин.

В 2016 году наш регион активно включился в реализацию федеральной программы комплексного развития моногородов.

Сейчас в таких городах разработаны паспорта программ комплексного развития. Результатом их реализации станет создание новых современных предприятий на территории моногородов, благоустройство городской среды моногородов и повышение качества жизни людей. Все мероприятия на 2017 год выполняются в полном объёме.

– Федеральная комиссия поддержала нашу заявку на создание в Ефремове территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Для города это означает комплексный подход к его развитию и более благоприятные условия для инвесторов, — резюмировал глава региона.

Алексей Дюмин попросил Александра Белова оказать содействие в принятии Постановления РФ о присвоении Ефремову статуса ТОСЭР и поддержать аналогичные заявки по другим моногородам области.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:20 0
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