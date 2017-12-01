Алексей Дюмин поздравил спортсменов и болельщиков с Днём хоккея

Инициатором учреждения этого праздника стал президент Федерации хоккея России, легендарный советский вратарь Владислав Третьяк.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил со Всероссийским Днём хоккея спортсменов, тренеров, болельщиков и всех неравнодушных людей, которые вкладывают своё время и силы в поддержку этого вида спорта.

«Желаю всем нашим легендам, ветеранам хоккея, действующим игрокам и молодежи крепкого здоровья, силы духа и успехов! А болельщикам – побед российской сборной и любимых клубов!» – сказал глава региона.



Инициатором учреждения этого праздника стал президент Федерации хоккея России, легендарный советский вратарь Владислав Третьяк. Всероссийский день хоккея отмечается с 1 декабря 2007 года.