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Алексей Дюмин поздравил спортсменов и болельщиков с Днём хоккея

Алексей Дюмин поздравил спортсменов и болельщиков с Днём хоккея

Инициатором учреждения этого праздника стал президент Федерации хоккея России, легендарный советский вратарь Владислав Третьяк.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил со Всероссийским Днём хоккея спортсменов, тренеров, болельщиков и всех неравнодушных людей, которые вкладывают своё время и силы в поддержку этого вида спорта. 

«Желаю всем нашим легендам, ветеранам хоккея, действующим игрокам и молодежи крепкого здоровья, силы духа и успехов! А болельщикам – побед российской сборной и любимых клубов!» – сказал глава региона. 


Инициатором учреждения этого праздника стал президент Федерации хоккея России, легендарный советский вратарь Владислав Третьяк. Всероссийский день хоккея отмечается с 1 декабря 2007 года.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:24 +1
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