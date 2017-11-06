Массовая вакцинация против гриппа в Тульской области завершена
Вакцина, поступившая в область за счет средств федерального бюджета, использована полностью.
В государственных учреждениях здравоохранения области завершена массовая вакцинация против гриппа.
По итогам прошедшей недели против гриппа привиты 624 347 человек, что составляет 41,6% от численности населения области,
На 44-й неделе в Тульской области отмечается низкая заболеваемость ОРВИ. За неделю зарегистрировано 5 387 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 37,9%. По результатам еженедельного лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.
Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тульской области.
По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-07-06.