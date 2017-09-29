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Тульский ТЮЗ отправится на гастроли в Тольятти

Тульский ТЮЗ отправится на гастроли в Тольятти

Актеры представят два спектакля.

Тульский областной театр юного зрителя принял участие в межрегиональной части программы Федерального центра поддержки гастрольной деятельности «Большие гастроли» — «Большие гастроли для маленьких».

30 сентября и 1 октября актеры ТЮЗа отправятся на гастроли в Тольятти. Зрителям представят спектакли «Про Иванушку-дурачка», М. Бартенев и «Царевна Несмеяна», В. Илюхов.

С ответным визитом актеров из Тольятти ожидают в первой половине 2018 года.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:48 +4
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