Тульский ТЮЗ отправится на гастроли в Тольятти

Тульский областной театр юного зрителя принял участие в межрегиональной части программы Федерального центра поддержки гастрольной деятельности «Большие гастроли» — «Большие гастроли для маленьких».

30 сентября и 1 октября актеры ТЮЗа отправятся на гастроли в Тольятти. Зрителям представят спектакли «Про Иванушку-дурачка», М. Бартенев и «Царевна Несмеяна», В. Илюхов.

С ответным визитом актеров из Тольятти ожидают в первой половине 2018 года.