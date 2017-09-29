Главком нацгвардии России Виктор Золотов посетил базу тульского ОМОНа

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

29 сентября в Тульскую область с рабочим визитом прибыл директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов. Вместе с полномочным представителем Президента России в ЦФО Александром Бегловым и губернатором Тульской области Алексеем Дюминым он посетил базу ОМОНа Управления Росгвардии по Тульской области.

По словам Виктора Золотова, сотрудники Управления Росгвардии по Тульской области только за 8 месяцев текущего года задержали более 90 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, установили почти 100 преступников, находившихся в розыске.

Серьезный вклад в обеспечение правопорядка в регионе вносят подразделения вневедомственной охраны, которые охраняют свыше 10 тысяч объектов. Помимо этого, 36 групп ежедневно решают задачи по организации безопасности в 12 населенных пунктах Тульской области.

Виктор Золотов вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам Росгвардии и сертификаты на обеспечение правоохранителей жильем.

Александр Беглов поблагодарил силовиков за безупречную службу и взаимодействие с органами власти, в том числе и региональным правительством. Полпред Президента России напомнил, что сейчас войска национальной гвардии России готовятся к исполнению важных задач по обеспечению безопасности граждан при проведении в следующем году Чемпионата мира по футболу и выборов главы государства.

Губернатор Алексей Дюмин:

- Вы готовы действовать всегда, в любую погоду и любое время суток. Нести службу и на родной земле, и в многочисленных «горячих точках». Вы выполняете важнейшую задачу — боретесь с преступностью, терроризмом и экстремизмом. Это очень трудное, ответственное и благородное дело. И вы делаете его достойно, — отметил глава региона.

За прошедший год сотрудники Росгвардии провели 184 специальные операции на территории Тульской области, в которых в общей сложности приняли участие почти 3000 сотрудников. На их счету — десятки задержанных правонарушителей, сотни единиц изъятого контрафакта, незаконного оружия и боеприпасов.

Губернатор вручил региональные награды и ценные подарки отличившимся правоохранителям.

Алексей Дюмин, Александр Беглов и Виктор Золотов также ознакомились с выставкой техники и вооружения тульского управления Росгвардии и базой подготовки личного состава.