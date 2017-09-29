В Скуратово в подвале жилого дома обнаружили труп женщины
По предварительной информации, погибшая злоупотребляла спиртным.
Вчера, 28 сентября, в Туле в поселке 2-й Западный на улице Грибоедова в подвале дома №56 обнаружили труп женщины. По предварительным данным, погибшей было 55 лет. Она — без определенного места жительства, в этом подвале прожила около 20 лет.
Известно, что женщина злоупотребляла алкоголем. На теле погибшей признаков преступного насилия не обнаружено.
Другие статьи по темам
Место
Прочее