новости
новости
Регистрация
В Скуратово в подвале жилого дома обнаружили труп женщины

В Скуратово в подвале жилого дома обнаружили труп женщины

По предварительной информации, погибшая злоупотребляла спиртным.

Вчера, 28 сентября, в Туле в поселке 2-й Западный на улице Грибоедова в подвале дома №56 обнаружили труп женщины. По предварительным данным, погибшей было 55 лет. Она — без определенного места жительства, в этом подвале прожила около 20 лет.

Известно, что женщина злоупотребляла алкоголем. На теле погибшей признаков преступного насилия не обнаружено.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:42 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
обнаружен трупподвал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский ТЮЗ отправится на гастроли в Тольятти
Тульский ТЮЗ отправится на гастроли в Тольятти
В Туле на улице Болдина в ДТП пострадали два человека
В Туле на улице Болдина в ДТП пострадали два человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.