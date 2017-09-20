В Суворовском районе женщина ушла за грибами в лес и пропала
Волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нужна помощь добровольцев.
19 сентября в Суворовском районе в поселке Ханино пропала 55-летняя Марьяна Николаевна Гришина. Она ушла за грибами, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
К поиску пропавшей присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Нужна помощь добровольцев. Если можете помочь, пишите в группу отряда ВКонтакте.
Только за три дня в Тульской области в лесах заблудились 16 человек. Что нужно знать, отправляясь за грибами, читайте в нашей статье здесь.
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