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Алексей Воробьёв похудел на восемь килограммов для роли в новом сериале
Фото НТВ.

Алексей Воробьёв похудел на восемь килограммов для роли в новом сериале

Канал НТВ готовит к выходу детективный триллер «Шуберт», где наш земляк играет главную роль.

В центре истории — человек с уникальной способностью различать звуки, улавливать неслышные для обычных людей шумы. Его зовут Александр Бертенёв, а для друзей он Шуберт.

Александр работает звукорежиссёром, но несколько лет назад всего одна ошибка помешала его карьере сотрудника антитеррористического отдела.

Трагические события снова приводят его в спецслужбу. Неизвестные убивают его жену Ольгу, а после громят квартиру.

Через некоторое время он выясняет, что у любимой женщины, которую он считал обычным психологом, была ещё и тайная и опасная вторая жизнь. Кто и за что её убил? Это главная загадка, которую разгадывает герой с помощью оставленных Ольгой звуковых шифров.

— Чтобы сыграть Шуберта, я несколько месяцев не стригся, похудел на восемь кг и путём диет и полного отказа от тренировок практически ликвидировал мышечную массу на теле, — рассказывает Алексей Воробьев. — Узнав, что мне предстоит перевоплотиться в такого необычного персонажа, замечательный режиссёр Николай Лебедев свёл меня с человеком, который занимается похожей на профессию моего героя деятельностью в силовых структурах и специализируется на расшифровке записей. Этот человек очень многое мне рассказал и подсказал.

Но сложного было все равно очень много. Всё дело в том, что Шуберт не слышит звук, он его видит! Слушая запись, он переносится в мысленное «пространство», где его воображение воссоздаёт и визуализирует все звуки, шумы, стены, часы, людей…

Все сложности были связаны с тем, что ни один из нас никогда не встречал человека с подобной суперспособностью в реальной жизни, соответственно, «подсмотреть» за таким человеком было невозможно.

Как он живёт, ходит, разговаривает, как он слышит и как реагирует на те или иные ситуации в жизни. Нам вместе с режиссёром Евгением Бедаревым пришлось придумывать этого человека и складывать его, как пазл, в полную картинку день за днём, чтобы он стал живым и настоящим.

В детективном триллере «Шуберт» будет 10 серий. В проекте также снимаются Александр Галибин, Александр Сухинин, Алексей Гришин, Анатолий Котенёв, Александра Богданова, Любовь Козий и другие.

Галерея
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 1
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 2
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 3
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 4
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 5
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 6
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 7
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 8
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 9
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 10
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 11
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 12
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 13
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 14
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 15
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 16
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 17
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 18
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 19
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 20
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 21
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 22
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 23
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 24
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 25
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 26
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 27
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 28
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 29
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 30
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 31
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 32
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 33
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 34
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 35
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 36
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 37
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 38
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 39
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 40
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 41
Алексей Воробьев в сериале "Шуберт", Фото: 42
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 11:27 +4
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