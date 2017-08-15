Алексей Воробьёв похудел на восемь килограммов для роли в новом сериале

Фото НТВ.

В центре истории — человек с уникальной способностью различать звуки, улавливать неслышные для обычных людей шумы. Его зовут Александр Бертенёв, а для друзей он Шуберт.

Александр работает звукорежиссёром, но несколько лет назад всего одна ошибка помешала его карьере сотрудника антитеррористического отдела.

Трагические события снова приводят его в спецслужбу. Неизвестные убивают его жену Ольгу, а после громят квартиру.

Через некоторое время он выясняет, что у любимой женщины, которую он считал обычным психологом, была ещё и тайная и опасная вторая жизнь. Кто и за что её убил? Это главная загадка, которую разгадывает герой с помощью оставленных Ольгой звуковых шифров.





— Чтобы сыграть Шуберта, я несколько месяцев не стригся, похудел на восемь кг и путём диет и полного отказа от тренировок практически ликвидировал мышечную массу на теле, — рассказывает Алексей Воробьев. — Узнав, что мне предстоит перевоплотиться в такого необычного персонажа, замечательный режиссёр Николай Лебедев свёл меня с человеком, который занимается похожей на профессию моего героя деятельностью в силовых структурах и специализируется на расшифровке записей. Этот человек очень многое мне рассказал и подсказал.

Но сложного было все равно очень много. Всё дело в том, что Шуберт не слышит звук, он его видит! Слушая запись, он переносится в мысленное «пространство», где его воображение воссоздаёт и визуализирует все звуки, шумы, стены, часы, людей…

Все сложности были связаны с тем, что ни один из нас никогда не встречал человека с подобной суперспособностью в реальной жизни, соответственно, «подсмотреть» за таким человеком было невозможно.

Как он живёт, ходит, разговаривает, как он слышит и как реагирует на те или иные ситуации в жизни. Нам вместе с режиссёром Евгением Бедаревым пришлось придумывать этого человека и складывать его, как пазл, в полную картинку день за днём, чтобы он стал живым и настоящим.

В детективном триллере «Шуберт» будет 10 серий. В проекте также снимаются Александр Галибин, Александр Сухинин, Алексей Гришин, Анатолий Котенёв, Александра Богданова, Любовь Козий и другие.