В Туле на улице Олега Кошевого ограничат скорость движения транспорта
Ограничение максимальной скорости будет введено в действие с 28 августа.
В Туле улице Олега Кошевого будет введено ограничение максимальной скорости до 40 км/ч.
Такое решение принято администрацией города для обеспечения безопасности дорожного движения и исключения конфликтных ситуаций между пешеходами и водителями автотранспорта, сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы.
Будет запрещено движение быстрее, чем 40 км/ч на участке улицы Олега Кошевого от улицы Водоохранной до улицы Циолковского.
Ограничение максимальной скорости будет введено в действие с 28 августа 2017.
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