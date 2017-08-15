В Туле на улице Олега Кошевого ограничат скорость движения транспорта

Ограничение максимальной скорости будет введено в действие с 28 августа.

В Туле улице Олега Кошевого будет введено ограничение максимальной скорости до 40 км/ч.

Такое решение принято администрацией города для обеспечения безопасности дорожного движения и исключения конфликтных ситуаций между пешеходами и водителями автотранспорта, сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы.

Будет запрещено движение быстрее, чем 40 км/ч на участке улицы Олега Кошевого от улицы Водоохранной до улицы Циолковского.