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Дачу под Суворовом тушили 12 человек
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Дачу под Суворовом тушили 12 человек

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

14 августа 2017 года в 14.04 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома под дачу, расположенного по адресу: Суворовский район, п. Черепеть, ул. Мира.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-73 и один расчет ПСЧ-60.

По прибытии на место происшествия, в 14.14, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение было ликвидировано в 14.22.

В результате происшествия дом полностью сгорел. Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники.

Причина возгорания устанавливается.

мчс напоминает

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.

сегодня, в 11:20 0
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