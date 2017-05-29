Фото пресс-службы «Арсенала».
Судьбу Кирьякова решит совет директоров «Арсенала»
Оружейники сохранили прописку в Премьер-лиге, победив «Енисей» по итогам двух матчей.
Через несколько дней совет директоров тульского «Арсенала» примет решение, продолжать или нет сотрудничество с главным тренером команды Сергеем Кирьяковым, сообщает «Р-Спорт».
«Будет совет директоров, который примет решение по поводу Кирьякова. Пока я не готов говорить на эту тему. Заседание пройдет через несколько дней», — сказал генеральный директор клуба Дмитрий Балашов.
Напомним, Кирьяков возглавил тульский «Арсенал» в октябре 2016 года. В прошедшем сезоне под его руководством команда заняла 14-е место в чемпионате России. За право выступать в Премьер-лиге оружейники сражались с красноярским «Енисеем» и победили по итогам двух матчей.
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