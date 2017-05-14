Водитель, спровоцировавший ДТП с полицейской машиной в Ясногорске, был лишен прав

В аварии пострадали семь человек, один погиб.

Водитель автомобиля ВАЗ-2112, который выехал на встречную полосу и врезался в полицейскую машину в Ясногорске, ранее был лишен водительских прав на 19 месяцев. Об этом сообщили в региональном УМВД.

- В ходе проверки установлена личность водителя, который выехал на встречку и совершил столкновение с полицейским автомобилем УАЗ. Выяснилось, что молодой человек 1995 года рождения в декабре 2016 года лишен водительских прав на 19 месяцев, — уточнили в ведомстве.

В машине также находился 22-летний парень. Полицейские полагают, что он на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, авария с участием «двенашки» и служебного автомобиля УАЗ, в котором находились сотрудники ОМВД России по Ясногорскому району, произошла 13 мая в 23.05.

По предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с полицейской машиной. В аварии пострадали шесть человек из УАЗа и пассажир ВАЗа. Водитель «двенадцатой» скончался от полученных травм в машине скорой помощи.

В УАЗике пострадали четверо полицейских и две 17-летние пассажирки. В момент ДТП сотрудники полиции возвращались в дежурную часть с мероприятия, направленного на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, и находились в форменной одежде. Девочки находились на улице после 22.00, предположительно, в состоянии опьянения.

В настоящее время два пострадавших полицейских, а также одна девочка, находятся в больнице. Остальные после оказания медпомощи отправлены домой.