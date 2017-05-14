новости
новости
Регистрация
Водитель, спровоцировавший ДТП с полицейской машиной в Ясногорске, был лишен прав

Водитель, спровоцировавший ДТП с полицейской машиной в Ясногорске, был лишен прав

В аварии пострадали семь человек, один погиб.

Водитель автомобиля ВАЗ-2112, который выехал на встречную полосу и врезался в полицейскую машину в Ясногорске, ранее был лишен водительских прав на 19 месяцев. Об этом сообщили в региональном УМВД.

- В ходе проверки установлена личность водителя, который выехал на встречку и совершил столкновение с полицейским автомобилем УАЗ. Выяснилось, что молодой человек 1995 года рождения в декабре 2016 года лишен водительских прав на 19 месяцев, — уточнили в ведомстве.

В машине также находился 22-летний парень. Полицейские полагают, что он на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, авария с участием «двенашки» и служебного автомобиля УАЗ, в котором находились сотрудники ОМВД России по Ясногорскому району, произошла 13 мая в 23.05.

По предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с полицейской машиной. В аварии пострадали шесть человек из УАЗа и пассажир ВАЗа. Водитель «двенадцатой» скончался от полученных травм в машине скорой помощи.

В УАЗике пострадали четверо полицейских и две 17-летние пассажирки. В момент ДТП сотрудники полиции возвращались в дежурную часть с мероприятия, направленного на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, и находились в форменной одежде. Девочки находились на улице после 22.00, предположительно, в состоянии опьянения.

В настоящее время два пострадавших полицейских, а также одна девочка, находятся в больнице. Остальные после оказания медпомощи отправлены домой.

сегодня, в 13:39 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская областьЯсногорск
Прочее
пострадавшиеполицейская машинапогиб

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет фестиваль народной традиционной культуры
В Туле пройдет фестиваль народной традиционной культуры
В Туле легковушка врезалась в столб
В Туле легковушка врезалась в столб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.