«Би-2» и Иван Дорн станут хедлайнерами фестиваля «Дикая Мята»

В Тульской области состоится летний, яркий и сочный фестиваль музыки, любви и свободы «Дикая Мята».

Три сцены, 70 групп из 10 стран, уличные театры, удобный кемпинг, гостиницы, реки Ока и Вашана, лекторий, кинотеатр, десятки ресторанов, детский городок, масштабная зона квестов.

У посетителей фестиваля будет отличная возможность услышать любимую музыку вживую, с мощнейшим звуком и на свежем воздухе.

Так, на «Дикой Мяте» выступит едва ли не самая известная группа российской рок-сцены «Би-2», а на одной сцене с ними и впревые на фестивале — Иван Дорн с уникально красивой и драйвовой программой Jazzy Funky Dorn.

Ещё одни гости фестиваля — Pompeya — ярчайшие звезды нашей музыкальной сцены. Они создают нью-вейв хиты, вдохновляясь диско 70-х, поп-музыкой 80-х и инди 90-х, да так, что молодые люди с удовольствием танцуют и подпевают им.

Ещё одни участники — Manizha — легендарное открытие, звезда, которая своим появлением затмит увиденное и услышанное раньше, ее музыка — это целая вселенная, в которой каждый найдет свое.

Выступление «Хартыга & Альберт Кувезин» обязательно к посещению. Советуем не сидеть в юрте, а седлать коня и отправляться навстречу прекрасной музыке.

Выступление группы Therr Maitz — прекрасный повод хорошо провести время, затерявшись среди тысяч поклонников этого коллектива, упускать эту возможность не стоит.

На «Дикой Мяте» выступит OSOG — экзотический коллектив из Тель-Авива, герои ближнего Востока, которые совсем скоро телепортируются на дикомятные поля, чтобы покорить всех без остатка.

SunSay поэкспериментирует с жанрами от соула до хип-хопа, исполнит альбом «Выше головы» и расскажет о поиске, творчестве, философии добра и, конечно, о любви.

В жилах La Dame Blanche течет кубинская кровь, что заставляет ее гореть еще сильнее, соединяя в себе взрывную смесь из регги, хип-хопа и кубинской музыки.

И это далеко не полный список, и даже не половина, всех участников фестиваля «Дикая Мята 2017»! Следите за новостями о фестивале на нашем сайте.