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В авариях в Тульской области пострадали пятеро несовершеннолетних
Фото УГИБДД по Тульской области. Авария на М-4 "Дон".

В авариях в Тульской области пострадали пятеро несовершеннолетних

К счастью, у всех пострадавших травмы оказались несерьезные.

5 мая в 18.40 на 140-м километре автодороги М-2 «Крым» 31-летний водитель автомобиля «Хёндэ I30», предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадали: водитель (после оказания медицинской помощи отпущен домой) и пассажиры — 31-летняя женщина, девятилетняя девочка и трехлетний малыш. Все трое были доставлены в медицинское учреждение.

На момент аварии несовершеннолетние находились в детских удерживающих устройствах, поэтому получили травмы, не угрожающие их жизни.

 

6 мая в 6.55 на 206-м километре автодороги М-4 «Дон» 31-летний водитель автомобиля «Мазда 3», предположительно, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В ДТП пострадали водитель, 30-летняя пассажирка и двухлетний мальчик. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Благодаря тому, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве, он получил незначительную травму.

 

6 мая в 17.10 на 4-м километре автодороги «Щёкино-Водозабор» 18-летний молодой человек, управляя автомобилем «Тойота Камри», предположительно, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В аварии пострадал 17-летний пассажир. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

 

6 мая в 13.00 в Туле на улице М. Горького напротив дома № 1-б водитель «Рено Дастера» сбил пешехода. 16-летнего парня после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:59 0
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