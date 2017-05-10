В Москве из-за похолодания вновь включат отопление

Кроме того, по той же причине передвинули сроки отключения горячей воды. А вот в Туле такого пока не ожидается.

Московская объединенная энергетическая компания вернет отопление в жилые дома и на объекты социальной сферы — в детские сады, школы, больницы и другие учреждения. Его планируют включить 10 мая, до конца дня. Об этом пишут на официальном сайте мэра Москвы.

Такое решение было принято из-за прогноза погоды на ближайшие дни — область ждет холодная неделя с ночными заморозками.

Также пришедшее в столицу похолодание поменяло планы на отключение горячей воды: профилактические работы перенесли с 10 на 15 мая.

А вот в Тульской области коммунальные службы пока не планируют менять режима отключений, как и возвращать отопление. Хотя погода нас также ждет холодная: гидрометцентр обещает нулевую температуру по ночам до субботы и только в ночь на воскресенье потеплеет до +3.

А завтра, в четверг, и вовсе возможен снег.