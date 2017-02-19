Эксклюзивную футболку Myslo с автографом Нуки выиграл туляк Алексей Донюшкин

Фото Алексея Пирязева.

Алексей Донюшкин - давний поклонник творчества Нуки (Дарьи Ставрович). Он уже бывал на концерте группы «Слот» (Дарья - солистка группы), теперь решил насладиться сольным проектом певицы. Купив билеты на Myslo-кассе, Алексей с супругой Татьяной пришли насладиться любимой музыкой.



Алексей и Татьяна Донюшкины.

- У Нуки потрясающий голос! - говорит Алексей. - Как только я узнал, что она приезжает в Тулу, сразу же купил билеты на Myslo-кассе. Я всегда покупаю билеты здесь. Ведь этот сервис выгодный и удобный: он предоставляет схему зала. У других касс города таких возможностей нет. К тому же, я сравнивал цены и, проведя небольшой анализ, сделал выбор в пользу Myslo-кассы. Тут реально дешевле!

Тоже любите Нуки? Читайте о ней на Myslo в разделе «Город». Вскоре мы расскажем, почему певица решила участвовать в шоу «Голос», и какая атмосфера на самом деле царит в команде наставника Лепса.