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Эксклюзивную футболку Myslo с автографом Нуки выиграл туляк Алексей Донюшкин
Фото Алексея Пирязева.

Эксклюзивную футболку Myslo с автографом Нуки выиграл туляк Алексей Донюшкин

Перед концертом, который прошел 17 февраля в ДК «Туламашзавод», певица подписала Алексею футболку с логотипом Myslo.

Алексей Донюшкин - давний поклонник творчества Нуки (Дарьи Ставрович). Он уже бывал на концерте группы «Слот» (Дарья - солистка группы), теперь решил насладиться сольным проектом певицы. Купив билеты на Myslo-кассе, Алексей с супругой Татьяной пришли насладиться любимой музыкой.


Алексей и Татьяна Донюшкины.

-  У Нуки потрясающий голос! - говорит Алексей. - Как только я узнал, что она приезжает в Тулу, сразу же купил билеты на Myslo-кассе. Я всегда покупаю билеты здесь. Ведь этот сервис выгодный и удобный: он предоставляет схему зала. У других касс города таких возможностей нет. К тому же, я сравнивал цены и, проведя небольшой анализ, сделал выбор в пользу Myslo-кассы. Тут реально дешевле! 

Тоже любите Нуки? Читайте о ней на Myslo в разделе «Город». Вскоре мы расскажем, почему певица решила участвовать в шоу «Голос», и какая атмосфера на самом деле царит в команде наставника Лепса. 

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 18:59 +1
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