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В Туле юнармейцы прошли «Дорогами предков»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле юнармейцы прошли «Дорогами предков»

В мероприятии приняли участие более 120 человек.

18 февраля на площади Победы Тулы прошел торжественный митинг в рамках завершения Всероссийского юнармейского лыжного перехода по местам боевой славы 137 горьковской дивизии «Дорогами предков». Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Юнармейцы прошли путь, по которому во время битвы за Москву продвигались воины 137-й стрелковой дивизии, сформированной в Горьковской области.

В четырёхдневном лыжном переходе приняли участие более 120 юнармейцев — представителей 12 регионов России: Республика Ингушетия, Волгоградская область, Воронежская область, Курская область, Нижегородская область, Москва, Московская область, Псковская область, Смоленская область, Тульская область, Санкт-Петербург, Севастополь.

В рамках митинга была объявлена минута молчания. Затем участники церемонии возложили цветы в знак памяти о павших воинах-освободителях.

Галерея
Лыжный переход "Дорогами предков", Фото: 1
Лыжный переход "Дорогами предков", Фото: 2
Лыжный переход "Дорогами предков", Фото: 3
Лыжный переход "Дорогами предков", Фото: 4
Лыжный переход "Дорогами предков", Фото: 5
Лыжный переход "Дорогами предков", Фото: 6
Лыжный переход "Дорогами предков", Фото: 7
Лыжный переход "Дорогами предков", Фото: 8
Лыжный переход "Дорогами предков", Фото: 9
Лыжный переход "Дорогами предков", Фото: 10
Лыжный переход "Дорогами предков", Фото: 11
Лыжный переход "Дорогами предков", Фото: 12
Лыжный переход "Дорогами предков", Фото: 13
Лыжный переход "Дорогами предков", Фото: 14
Лыжный переход "Дорогами предков", Фото: 15
Лыжный переход "Дорогами предков", Фото: 16
Лыжный переход "Дорогами предков", Фото: 17
Лыжный переход "Дорогами предков", Фото: 18
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:05 +4
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