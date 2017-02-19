В Туле юнармейцы прошли «Дорогами предков»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В мероприятии приняли участие более 120 человек.

18 февраля на площади Победы Тулы прошел торжественный митинг в рамках завершения Всероссийского юнармейского лыжного перехода по местам боевой славы 137 горьковской дивизии «Дорогами предков». Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Юнармейцы прошли путь, по которому во время битвы за Москву продвигались воины 137-й стрелковой дивизии, сформированной в Горьковской области.

В четырёхдневном лыжном переходе приняли участие более 120 юнармейцев — представителей 12 регионов России: Республика Ингушетия, Волгоградская область, Воронежская область, Курская область, Нижегородская область, Москва, Московская область, Псковская область, Смоленская область, Тульская область, Санкт-Петербург, Севастополь.

В рамках митинга была объявлена минута молчания. Затем участники церемонии возложили цветы в знак памяти о павших воинах-освободителях.