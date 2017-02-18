Туляков приглашают сняться в фильме по книгам Лавкрафта

Кастинг для жителей Тулы пройдет 4 марта, отбирать будут героев первого и второго плана и массовку.

4 марта для жителей Тулы пройдет кастинг на участие в художественном фильме-триллере «Rustle-2», основанном на произведениях Говарда Ф. Лавкрафта. Снимает компания Corporation A.FILMS.

Основные съемки пройдут не в России, поэтому для главных героев и ролей второго плана обязательно наличие загранпаспорта или готовность его сделать. Для эпизодических ролей и массовки съемки проводятся в России.

Какие типажи требуются:

Главный герой: мужчина 30-35 лет, на кастинг проходить строго с бородой, волосы должны быть темных оттенков (рыжие, малиновые и прочие цвета не подходят). Роль второго плана: девушка 14-20 лет, светлые длинные волосы, красивая внешность, стройного телосложения. Роль второго плана: мужчина 25-40 лет, друг главного героя, невысокого роста, стройного телосложения. Детские эпизодические роли: девочки и мальчики возрастом от 6 до 17 лет, всего около 12 эпизодических ролей, особенных критериев нет. Взрослые эпизодические роли: мужчины и женщины от 25 до 35 лет.

Съемки пройдут летом 2017 года, всего будет 20+15 съемочных дней (касается только главных героев). Количество дней может быть больше и меньше. Главным героям и актерам ролей второго плана съемки оплачиваются от 5 000 до 8 000 рублей за съемочный день. Актерам на эпизодических ролях - от 2 000 рублей за съемочный день.

Заявки принимаются на конкретные роли, по электронной почте: casting.hf@yandex.ru. В теме письма нужно указать свой город и роль, на которую претендуют.

В заявке указываются физические данные, фотографии, контактный номер телефона.